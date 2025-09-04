Caso abierto
Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Lloret de Mar (Girona)
Tony di Marino
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer en una vivienda de Lloret de Mar (La Selva, Girona). Según ha informado este jueves la policía catalana, el aviso se ha recibido en torno a las 11:30 horas, cuando la Policía Local ha alertado del hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer en el interior de un domicilio situado en el número 16 de la calle Sant Bartomeu.
Una patrulla de los Mossos se ha dirigido al lugar de los hechos y ha comprobado que había una persona muerta con signos de violencia en la vivienda.
Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de la Región Policial de Girona de los Mossos se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte y localizar a su autor o autores.
La investigación está abierta y el juzgado de Instrucción de Blanes que lleva el caso ha decretado el secreto de las actuaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
- Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
- Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
- The Champions Burger', el festival de las hamburguesas regresa a Málaga
- El X Festival Aéreo Internacional llenará de emoción la costa de Torre del Mar
- Málaga arrebata su única estrella Michelin a la provincia de Granada
- Antequera se prepara para elaborar el cuarto bienmesabe más grande del mundo: más de 25 metros y 5.000 porciones
- Sabor a Málaga impulsa la Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria con una feria de productos