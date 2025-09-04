Pedro Piqueras llena el Pompidou en una nueva sesión de Talks HRUM

El ciclo de conferencias Talks HRUM vivió este miércoles una de sus sesiones más esperadas con la participación del periodista Pedro Piqueras, quien ofreció en el Centre Pompidou de Málaga la charla titulada 'La verdad en la información: luces y sombras' El encuentro, organizado por el Hospital Regional Universitario de Málaga junto a Ibima Plataforma Bionand, Fundación Bidafarma y los Museos de Málaga, reunió a un público muy diverso interesado en los retos actuales del periodismo y su impacto social.

Durante su intervención, Piqueras reflexionó sobre los grandes dilemas que enfrenta la profesión periodística en la era de la inmediatez, la sobreinformación y las noticias falsas. "No hay democracia sólida sin periodismo riguroso. Pero el ruido, la prisa y las redes están desplazando muchas veces la verdad y el contexto", señaló el periodista, quien compartió también anécdotas personales de su carrera de más de cuatro décadas en los principales medios de comunicación del país.

La charla se estructuró en un formato participativo, con treinta minutos de exposición seguidos de otros treinta minutos de diálogo con el público, donde Piqueras respondió a preguntas y debatió con los asistentes sobre la responsabilidad de los medios, el fenómeno de la posverdad o la creciente desconfianza hacia la prensa tradicional. La sesión contó con la moderación del periodista Pedro Luis Gómez, quien facilitó el intercambio entre ponente y asistentes.

Pedro Piqueras, durante su intervención / L.O.

El periodista aprovechó también la ocasión para presentar su libro 'Cuando ya nada es urgente',cuyas primeras ediciones han tenido una excelente acogida. Al término del acto, se habilitó un punto de venta donde los asistentes pudieron adquirir la obra y obtener su ejemplar firmado.

Talks HRUM continúa así consolidándose como un espacio de encuentro entre la ciudadanía, la ciencia, la cultura y la salud. Tal y como destacó el director gerente del Hospital Regional Universitario de Málaga, José Antonio Ortega, "este ciclo nace con la vocación de escuchar y de generar pensamiento crítico en torno a temas que nos afectan como comunidad. Agradecemos profundamente a Pedro Piqueras por habernos regalado una tarde de verdad, conciencia y diálogo".

Próximas citas del ciclo Talks HRUM

Talks HRUM continuará durante los próximos meses con nuevas charlas en distintos espacios de los Museos de Málaga. La siguiente cita será el 1 de octubre con el jefe del servicio de Neurología del Hospital Regional, Pedro Serrano, en una charla titulada 'Deterioro cognitivo: retos presentes y futuros'. El próximo 5 de noviembre, 'Logros y retos en la atención al paciente con cardiopatía', con el jefe del servicio de Cardiología del Hospital Regional, Cristóbal Urbano.