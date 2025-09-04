Indonesia
La Policía indonesia dice que el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado cuatro veces
EFE
La Policía indonesia dijo este jueves que el cadáver de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla de Lombok el 2 de julio, fue trasladado de sitio cuatro veces hasta que se encontró el pasado sábado en una playa de la isla indonesia, según informó en un comunicado.
El texto, divulgado por la comisaría de Lombok Occidental, subraya que, según los testimonios de los sospechosos de su asesinato, el cadáver de Muñoz fue trasladado primero desde su bungaló del hotel Bumi Aditya de la zona de Senggigi (Lombok Occidental) al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días.
Después lo trasladaron a una parte trasera del hotel, sin especificarse cuánto tiempo; a continuación, en agosto, se llevó a una parcela vacía fuera del hotel; y finalmente, el 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa".
Su cadáver se halló seis días después, el sábado, 30 de agosto. La autopsia de Muñoz fue realizada este jueves en un hospital policial de Lombok, sin que se conozcan aún los resultados.
- Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
- Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
- Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
- The Champions Burger', el festival de las hamburguesas regresa a Málaga
- Málaga arrebata su única estrella Michelin a la provincia de Granada
- Sabor a Málaga impulsa la Fiesta del Boquerón Victoriano de Rincón de la Victoria con una feria de productos
- El Ayuntamiento de Málaga investigará la aparición de las aves muertas en el Parque de Huelin
- El mercado de agentes libres le da una última oportunidad al Málaga CF