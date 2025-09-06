Fuegos en España
Detenido un vecino de A Coruña como responsable de un incendio forestal en agosto
El fuego se extinción con gran rapidez gracias a la colaboración ciudadana y evitó un grave peligro
EP
SANTIAGO DE COMPOSTELA
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Arteixo, A Coruña, detuvo a un varón como responsable de un delito de incendio forestal ocurrido el 26 de agosto en el lugar de Cabanela, en Laxe.
Según ha informado el Instituto Armado, el fuego se extinción con gran rapidez gracias a la colaboración ciudadana y evitó un grave peligro ya que el punto de inicio se localizaba entre dos viviendas, en un camino forestal próximo a una masa arbolada.
A raíz de ello, la Guardia Civil comenzó una investigación para esclarecer el suceso e identificó, tras el análisis de la información recabado, al presunto autor del ilícito, que fue detenido.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí
- Un argentino revela lo que vio al pasear por las calles de Málaga: 'Siempre me sorprende para bien
- Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
- Un 'influencer' madrileño alaba la gastronomía de Málaga: 'Es la provincia con los mejores restaurantes
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Alba Berlín, primer partido del Trofeo Costa del Sol 2025
- Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
- Pilates, fotografía o inglés: estos son los talleres gratuitos que puedes hacer en Málaga
- Myka: la heladería que arrasa en redes abre su primera tienda en Málaga