En Carballeda de Valdeorras
Un incendio en Ourense arrasa más de 500 hectáreas y continúa activo
El viento está dificultando las labores de extinción
A. C.
El fuego continúa castigando Ourense, concretamente el área más afectada por la reciente ola de incendios que calcinó la provincia. El incendio declarado a primera hora de la tarde del sábado en Carballeda de Valdeorras, en la parroquia de Casaio, continúa activo y ya ha quemado más de 500 hectáreas, tal y como informa ha informado en su última actualización la Consellería de Medio Rural.
Para combatir las llamas se han movilizado, de forma acumulada, 3 técnicos, 18 agentes, 22 brigadas, 21 motobombas, 4 palas, 3 unidades técnicas de apoyo, además de 6 helicópteros y 4 aviones, pero las fuertes rachas de viento que se registran en la zona están dificultando los trabajos de extinción.
