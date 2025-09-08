Madrid y Barcelona, más cerca que nunca en tren

Para el viajero de negocios, cada minuto cuenta. Unir Madrid y Barcelona en poco más de dos horas y media ya no es solo una alternativa para escapadas de ocio, sino la mejor opción para reuniones, congresos y viajes de empresa en el mismo día.

Consciente de ello, iryo, el operador de Alta Velocidad participado por los socios Grupo Ferrovie dello Stato Italiane, que tiene la mayoría, Air Nostrum y Globalvia, ha convertido la conexión Madrid–Barcelona en la columna vertebral de su red, con hasta 28 frecuencias diarias (14 por sentido) y salidas cada hora. Una oferta que hace de este corredor la ruta de mayor volumen y mejor evolución desde el inicio de operaciones.

Flexibilidad y servicios pensados para el viajero corporativo

iryo adapta su propuesta al ritmo empresarial con 140 servicios semanales, horarios desde primera hora de la mañana y tarifas que cubren todas las necesidades, con billetes flexibles que permite cancelaciones sin coste. Además, el Combinado Cercanías gratuito facilita la movilidad en origen y destino, acercando las estaciones a los principales distritos de negocio.

A bordo, los trenes de iryo ofrecen el mayor espacio entre asientos del mercado, mesas de trabajo, conectividad 5G y WiFi de alta velocidad, además de enchufes estándar y USB en cada plaza. El viaje se convierte así en una extensión de la jornada laboral, con acceso a prensa digital, revistas, Spotify y A3 Player Premium.

Y para quienes buscan una pausa, el Bar Haizea, el primer bar de tapas a bordo de un tren, un concepto único en España. Este servicio está disponible una hora antes de la salida del tren y listo para degustar sabores locales en forma de pinchos y raciones como ensaladilla rusa, bocadillos hechos al momento y, por supuesto, una amplia variedad de vinos.

Cafetería en los trenes iryo / .

Una red que conecta más allá del eje Madrid–Barcelona

La conectividad transversal es otra de las grandes apuestas de iryo. A través de Tren + tren y Tren + autobús, la compañía amplía su alcance hacia destinos estratégicos como Girona, Málaga, Marbella, Fuengirola, Estepona o la Costa Granadina, además de la Costa Dorada. Gracias a la integración con trenes de media distancia, ofrece más de 800 rutas combinadas, con enlaces clave como Madrid–Valencia o Barcelona–Málaga.

Con su marca iryo Conecta, la compañía refuerza la multimodalidad mediante alianzas con Air Europa, Avanza, Vectalia, GNV, Costa Cruceros, MSC Cruceros, AVIS, Imbric o Alsa, consolidando un modelo de movilidad integrada que cubre los principales ejes de alta velocidad en España y amplía su alcance hacia el turismo y los viajes de largo recorrido.

Una propuesta responsable y sostenible

El tren es el medio de transporte más sostenible después de caminar o ir en bicicleta. En línea con este compromiso, iryo obtuvo la certificación Carbon Neutral en 2024, garantizando que las emisiones de tracción ferroviaria equivalen a 0 tCO₂ según los estándares del GHG Protocol.

Ese mismo año, la compañía impulsó una iniciativa de reforestación con la plantación de 290 árboles, que ya han absorbido 80 toneladas de CO₂, retenido más de 5.500 litros de agua y generado más de 87 horas de empleo rural. De cara a 2030, iryo se ha fijado el objetivo de compensar toda la huella de carbono de 2024 en sus alcances 1 y 2.

El respaldo de millones de viajeros

Desde el inicio de sus operaciones en noviembre de 2022, iryo ha transportado más de 17 millones de pasajeros, ha realizado 51.000 servicios y recorrido 29 millones de kilómetros. Hoy cuenta con una cuota del 25% en Alta Velocidad, y un índice de satisfacción (NPS) en ascenso: de 62,4 en 2023 a 67,1 en 2025.

Detrás de estas cifras está la confianza de los clientes, cimentada en un servicio omnicanal y en la atención profesional de los equipos de iryo, formados en protocolo, primeros auxilios y asistencia integral. Tanto en los espacios iryo —presentes en siete estaciones estratégicas— como a bordo, la compañía garantiza un acompañamiento 360º que convierte cada trayecto en una experiencia completa.