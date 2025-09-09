Sorteos
Sorteo Euromillones del martes 9 de septiembre de 2025
Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy
Redacción
La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 9 de septiembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 3, 24, 13, 39 y 40 y las estrellas 8 y 2.
El código del Millón ha sido el SVL64651.
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Rafael Serrano, abogado en Málaga: 'Está prevista una ayuda de 200 euros mensuales para familias con hijos menores de 18 años
- El vecino más longevo de La Malagueta
- ¿Abren hoy las tiendas en Málaga siendo festivo?
- Procesión de la Virgen de la Victoria: recorrido, horario y actos previstos
- Unicaja-Real Madrid: Final del Torneo Costa del Sol
- Este es el pueblo andaluz elegido como en el que 'mejor se come' por los expertos en viajes: está rodeado de naturaleza y combina tradición y modernidad
- La falta de mano de obra en Málaga lastrará la mejor cosecha en años de subtropicales y aceitunas