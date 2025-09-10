En Xàbia
Salvan a 17 migrantes, entre ellos una niña, localizados en una patera a 20 millas de la costa de Valencia
La Salvamar Fénix rescató a los ocupantes de la precaria embarcación tras avistarla un velero y dar el aviso
Alfons Padilla
Ya están en tierra firme. Un velero avistó ayer una patera con 17 migrantes a bordo, entre ellos una mujer y una niña, a 20 millas al este del Cap de la Nau de Xàbia. En seguida dio el aviso. Los migrantes estaban muy lejos de la costa. El mar cambia estos días en cualquier momento y el riesgo de naufragar es muy alto.
La Salvamar Fénix, la potente embarcación de Salvamento Marítimo con base en el puerto de Xàbia, acudió al rescate. Encontró la patera y salvó a sus ocupantes, 15 varones, una mujer y la menor. Los trasladó al puerto de Alicante, donde la Cruz Roja les ha prestado atención sanitaria.
En las últimas semanas han llegado varias pateras a las costas de la Marina Alta. El drama de la migración no tiene fin. Estas personas buscan un futuro mejor y se juegan la vida en el proceloso mar.
