Canarias
Detenido un educador de un centro de acogida por agresión sexual a tres menores
La detención se produjo el 3 de septiembre tras una investigación desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer
EFE
Agentes de la Policía Nacional han detenido al educador de un centro de menores de Las Palmas de Gran Canaria como presunto autor de delitos de agresión sexual a tres chicas.
La detención se produjo el 3 de septiembre tras una investigación desarrollada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía después de recibir una denuncia por parte de una trabajadora del centro, en la que aportaba conversaciones del investigado con dos menores a las que les solicitaba fotos íntimas, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.
La investigación permitió confirmar e identificar a, al menos, tres víctimas, todas ellas chicas menores de edad que residían en el centro de acogida en el que el ahora detenido trabajaba como educador.
Para agredir sexualmente de las jóvenes, el educador presuntamente creaba un clima de amistad para ganarse la confianza de las menores y posteriormente aprovechaba los momentos en los que se quedaba a solas con las víctimas, llevando a cabo actos de carácter sexual, que incrementaban poco a poco la gravedad de los mismos.
Tras finalizar las diligencias policiales, el educador fue detenido y puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su puesta en libertad con cargos y orden de alejamiento sobre las menores.
