Los expertos alertan de que las redes sociales son "supermercados de prostitución", donde se capta a chicas jóvenes

El III Congreso Internacional sobre trata de seres humanos, que ha contado con la presencia de la reina Letizia y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha alertado este jueves del estrecho vínculo entre redes sociales, pornografía, prostitución y trata de personas. Los expertos han avisado del "gran riesgo" que la relación entre internet y prostitución supone para los jóvenes y han pedido a las autoridades que actúen.

En el encuentro, Begoña Arana, directora de la asociación organizadora, Betania, ha centrado su discurso en la trata, que a su juicio es una "herida" que "atraviesa fronteras, culturas y sectores". Por ello, ha reclamado "pasar del análisis a la acción integral y sostenida", que abarque "sobre todo el fortalecimiento de la justicia para ellas", las víctimas. Asimismo, ha reivindicado la necesidad de "sensibilizar a la sociedad para que rechace la prostitución y la trata" y una cooperación internacional "efectiva y decidida".

La mayoría de las mesas redondas han estado centradas, no obstante, en los vínculos entre internet, el porno y la prostitución. Así, el sexólogo José Luis García ha destacado que el problema del porno es que traslada el mensaje de que "es muy fácil tener relaciones sexuales" y que "todas" las mujeres quieren. El experto ha sostenido que el 95% de los jóvenes españoles consume porno, que antes de los 20 años habrán visto entre 1.000 y 5.000 horas de estos vídeos, que el 90% del porno es "violencia sexual real" y que estos contenidos trasladan el mensaje de que "la violencia es erótica" y constituyen el "manual de instrucciones" para las primeras relaciones sexuales.

"Genera una conducta adictiva extraordinaria; yo hablo de la 'cocaína de internet' porque tiene un poder extraordinario", ha afirmado, para precisar que el porno busca a los jóvenes y no hay forma de eludirlo porque esta industria está presente en redes sociales e incluso videojuegos. Y llega un momento que al consumidor enganchado "va a requerir a una prostituta que por 30 euros le haga lo que quiera".

El fenómeno OnlyFans

Asimismo, el especialista ha denunciado que las redes sociales son supermercados de prostitución. En Instagram, ha puesto como ejemplo, chicas y adolescentes aprenden que enseñando un poco el pecho o el culo tienen seguidores y 'likes': "Si una niña se engancha a eso, el siguiente paso es OnlyFans, que es una plataforma terrible donde haciendo un poquito más ganas dinero".

Frente ello, ha apostado por la educación sexual y ha avisado de que no hay "otra alternativa" que capacitar a los jóvenes "desde muy pronto". Además, ha advertido de que existe un "gran riesgo" de pasar de las redes sociales a la prostitución. "Las redes son un campo donde se echan anzuelos para captar a chicas y lo difícil es salir de ahí", ha indicado.

Y ha corroborado la advertencia la profesora de Filosofía de la Universidad Rey Juan Carlos Ana de Miguel, quien ha indicado que las redes envían a las chicas el anzuelo de que su cuerpo es su mercancía, las animan a que vivan de él y lo pongan a "rular en el mercado", a través de plataformas como OnlyFans.

Para acabar con este fenómeno, la profesora de Sociología del Género en la Universidad de A Coruña y escritora, Rosa Cobo, ha reclamado "acabar lo antes posible" con la prostitución, la trata y la pornografía. Ha pedido que ley abolicionista que prepara el Gobierno y prevé presentar este otoño abarque el fenómeno digital, que da un "nuevo acceso" de los "puteros" a los cuerpos de las mujeres. El proxenetismo, ha explicado, no es solo el empresario que tiene burdeles, sino también plataformas digitales que "blanquean" a la industria.

Los fallos del sistema

Por otro lado, la psicóloga jurídica y forense Laura Redondo ha puesto el foco en la revictimización a la que se enfrentan víctimas de trata y explotación sexual por parte de los profesionales, como policías y jueces. "A estas víctimas les hemos fallado y es nuestra responsabilidad recuperarlas", ha subrayado.

Y para que las víctimas no sufran revictimización, la fiscal Delegada de Madrid, Cristina Pirfano Laguna, ha reclamado que declaren desde dependencias en las que se encuentren seguras, por videoconferencia, o que no se les formulen preguntas que no resulten indispensables para probar el delito.