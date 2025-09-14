Ramón Reguero: "Lo primero que hice al cumplir 90 años fue subirme en mi moto, para comprobar que conducía tan bien como con 89"

Ramón Reguero celebra sus 90 años con una vitalidad desbordante y una memoria prodigiosa. Quienes lo conocen aseguran que posee una energía contagiosa, casi juvenil, y una memoria que deslumbra por su precisión. No hay calle, plaza o rincón de Las Palmas de Gran Canaria que no pueda identificar su nombre de inmediato. Mientras «otros a su edad apenas se aventuran a salir de casa», él recorre la ciudad a diario en su inseparable moto, como si los kilómetros fueran la medida exacta de su libertad. Siempre lleva consigo una cámara fotográfica, dispuesta a captar cualquier instante que considere irrepetible. Su jubilación, lejos de ser un tiempo de inactividad, la vive como una segunda juventud: serena, sí, pero también llena de pequeños proyectos que lo mantienen despierto y expectante. Todo ello tras haber dedicado su vida profesional a la administración en UNELCO, una etapa que recuerda con gratitud.

Creció en la calle Daoiz, en un Guanarteme que poco tiene que ver con el actual. Entonces, las calles eran de tierra, sin asfaltar, y los niños aprendían pronto a caminar con cuidado para no mancharse los bajos del pantalón antes de llegar a su destino. Ramón recuerda aquellos días, donde el aire siempre parecía impregnado de la sal que traía el océano Atlántico, el aroma de las cocinas caseras, y el bullicio de una vida vecinal. La calle era la verdadera prolongación de la casa: «Allí se conocían todos», suele repetir, evocando un tiempo en el que la comunidad era tan sólida como el mismo barrio.

Ramón Reguero nació el 17 de julio de 1935 en Las Palmas, apenas un año antes de que desde esta misma ciudad partiera Francisco Franco para iniciar la Guerra Civil española. Aquel conflicto, aunque geográficamente parecía distante, pronto dejó sentir sus consecuencias en las islas. El hambre, la escasez y el racionamiento marcaron su infancia. Recuerda con nitidez las cartillas de abastecimiento, donde se anotaban con precisión las raciones limitadas de cada producto: un trozo de pan, un poco de aceite, una mínima cantidad de azúcar. «Casi todos los días de la semana comíamos caldo de papas», comenta, destacando que «alimentos que hoy parecen cotidianos eran en aquel entonces lujos inalcanzables». Esa experiencia de privación lo marcó profundamente, forjando un carácter austero pero agradecido, y enseñándole a valorar cada detalle de la vida.

Las memorias de aquella época le acompañan aún, intactas, como si hubieran sido grabadas en su mente. Viudo desde hace más de cuatro décadas, padre de dos hijos y abuelo orgulloso de tres nietos, confiesa emocionarse cada vez que los ve. «Me acuerdo de cuando yo era pequeño y tenía que pedirle a mi padre una peseta para ir al cine, siempre al gallinero, que era la parte más barata», cuenta con una sonrisa. Por eso, cuando sus nietos lo visitan, no duda en darles un billete de veinte euros como mínimo, convencido de que nunca les falte aquello que a él le costó tanto obtener en su niñez.

Desde hace más de 35 años, Ramón ha sido colaborador gráfico del periódico La Provincia, una faceta que «lo llena de orgullo». Con su cámara al hombro ha retratado desde partidos de fútbol infantil en campos de tierra hasta encuentros de tercera división. No busca la fama ni el reconocimiento, sino la emoción del instante, el juego congelado en una fotografía que trasciende su modestia. Para él, cada disparo de la cámara es una manera de dialogar con el tiempo, de atrapar aquello que, de otro modo, se perdería para siempre.

Hoy, con nueve décadas a sus espaldas, asegura que lo que más lo ilusiona es tener todavía muchas cosas pendientes. Habla con entusiasmo de los libros que le esperan en la estantería, de viajes en moto que sueña realizar y de fotografías que aún desea capturar. No se ve a sí mismo como esos hombres que, sin ocupaciones, se refugian en la rutina de «la plaza y el dominó». Todo lo contrario: su mayor felicidad, dice, es encontrar placer incluso en lo más cotidiano. «Soy feliz cuando estoy ocioso. Disfruto hasta cuando voy al supermercado a comprar», afirma, convencido de que la vida está hecha de esos instantes sencillos que otros pasan por alto.

El día que cumplió 90 años, despertó con una idea clara: debía comprobar si seguía siendo el mismo que el día anterior. Lo primero que hizo fue coger su moto y salir a recorrer la ciudad, como una declaración de intenciones: el tiempo puede marcar el calendario, pero no su espíritu. «Voy a ver si estoy igual que cuando tenía 89», pensó, y en efecto, así lo sintió al arrancar. Porque lo único que pide a la vida es lo mismo que lo ha acompañado hasta ahora: salud, ilusión y las ganas de seguir rodando, ya sea sobre dos ruedas, detrás de la cámara o simplemente sorprendiéndose con lo que se esconde en lo más cotidiano.

Ramón Reguero es, en realidad, un testigo viviente de la transformación de una ciudad, de un barrio y de una época. Su historia es también la de miles que crecieron en tiempos difíciles, que aprendieron a resistir, a valorar lo poco y a celebrar lo mucho. Pero sobre todo, es la historia de alguien que, pese al paso de las décadas, sigue mirando hacia adelante con la curiosidad intacta de aquel niño que jugaba en las calles polvorientas de Guanarteme.