El cambio climático fue la causa responsable de 72% de muertes estimadas por calor en España

El calor extremo del verano pasado dejó 24.400 muertes en 854 ciudades europeas, según un estudio dirigido por investigadores del Imperial College de Londres y la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Sin embargo, si no se hubieran calentado las temperaturas por la quema de combustibles fósiles, la cifra se habría reducido a unas 16.500, lo que significa que el cambio climático está detrás de 7.900 fallecimientos adicionales, el 68% del total.

En España, el estudio calcula que entre junio y agosto murieron 3.893 personas por exceso de calor. De ellas, 2.841, el 72%, no habrían perdido la vida sin el aumento de temperaturas provocado por el cambio climático. Barcelona figura entre las ciudades europeas más afectadas. El análisis estima 786 muertes vinculadas al calor extremo en la capital catalana. De estas, 630 están directamente asociadas al calentamiento global, lo que supone un 80% del total.

Con esta cifra, Barcelona se sitúa al mismo nivel que Atenas y solo por detrás de Roma (835) y Milán (1.156). El alcalde de Barcelona y vicepresidente de Eurocities, Jaume Collboni, vincula directamente estas cifras con la necesidad de acelerar las políticas de mitigación: "Como ciudades, nos enfrentamos a diario a la realidad de la crisis climática; las zonas urbanas están en primera línea y las comunidades vulnerables son las que pagan el precio más alto". "Ha llegado el momento de actuar para alcanzar los ambiciosos objetivos climáticos de la UE y establecer una sólida colaboración entre ciudades", añade.

El envejecimiento de la población europea y los veranos cada vez más calurosos conforman una combinación mortal

Collboni considera que la estrategia europea prevé una reducción del 90% de las emisiones de aquí a mediados de siglo. Además, destaca los datos de un análisis reciente, que cifra en más de 12.000 millones de euros las pérdidas económicas derivadas de los fenómenos meteorológicos extremos en España durante este verano.

Personas mayores

Los autores del informe subrayan que las personas mayores de 65 años representan el 85% de los fallecidos. La tendencia refleja que el envejecimiento de la población europea y los veranos cada vez más calurosos conforman una combinación mortal. "Es cierto que se necesitan políticas para proteger a las personas del calor, pero la forma más eficaz de evitar veranos más mortales es abandonar rápidamente los combustibles fósiles", afirman los investigadores.

El estudio se basa en datos de mortalidad histórica, observaciones meteorológicas y modelos climáticos. Los expertos han comparado las temperaturas reales registradas este verano con un escenario hipotético sin el efecto del cambio climático inducido por la acción humana. El resultado muestra que el calentamiento global ha incrementado las temperaturas estivales en Europa hasta 3,6ºC y ha convertido el calor en un "asesino silencioso" que raramente aparece en los certificados de defunción, pero que multiplica los riesgos en personas con enfermedades cardíacas, respiratorias o renales.

El balance presentado es solo una "fotografía parcial", advierten los investigadores, ya que las ciudades analizadas representan un 30% de la población europea. Aun así, los resultados confirman que incluso un incremento de apenas dos o tres grados durante el verano puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de personas.

El informe concluye que las olas de calor seguirán aumentando en frecuencia e intensidad mientras se mantenga la dependencia de los combustibles fósiles. Y recalca que, aunque las políticas de adaptación urbana (más espacios verdes, planes de alerta o cambios en horarios laborales y escolares) son esenciales, por sí solas no serán suficientes.

Suscríbete para seguir leyendo