Activado el nivel 2 de alerta en Lugo por la cercanía a viviendas de un incendio

Vuelve el calor, cesan las lluvias y regresan los incendios a Galicia. Un fuego en plena Ribeira Sacra, en el municipio lucense de Pantón (Lugo), ha obligado activar la tarde de este jueves la situación de emergencia 2 por riesgo para las viviendas. Han ardido más de 20 hectáreas, de acuerdo con las primeras estimaciones.

Según la Consellería de Medio Rural, el fuego, que comenzó pasadas las 14:15 en la parroquia de Pombeiro, amenaza a la población de Lornís. El núcleo en riesgo, de una veintena de viviendas, se encuentra a unos 800 metros en línea recta del río Sil y las llamas ya están muy próximas al cauce.

Por el momento, se han movilizado para su extinción tres técnicos, nueve agentes, 12 brigadas, 10 motobombas, dos palas, ocho helicópteros y ocho aviones.

No es el único incendio activo en la provincia de Lugo. La Consellería de Medio Rural ha movilizado medios aéreos y terrestres para sofocar unas llamas que prendieron este jueves en la parroquia de Vilachá, en Becerreá. De momento no se han ofrecido estimaciones provisionales sobre la superficie que se ha quemado.

Vista del incendio de Pantón / @Incendiosgalic1

Fuentes de Medio Rural han confirmado que el incendio comenzó a las 11:54 horas. Para sofocar el incendio trabajan en tierra tres técnicos, cuatro agentes, ocho brigadas, seis motobombas y tres excavadoras. Desde el aire, tratan de evitar que el fuego se propague seis helicópteros y tres aviones.

El sur de la provincia de Lugo, al igual que las riberas ourensana y pontevedresa del Miño y Valdeorras, tiene en vigor una activo un aviso de nivel amarillo por temperaturas superiores a 36º Celsius. En el norte, en Barreiros, el incendio en el que resultaron heridos de gravedad cinco brigadistas está controlado.

Un detenido por tres conatos

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense, en colaboración con la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, ha detenido a un hombre de 30 años como presunto autor de un delito continuado de incendio forestal. Además, tras un registro domiciliario, ha incautado un soplete y material informático, aún pendiente de análisis.

Al investigado, en el marco de la Operación 'Baquetas Ou', se le atribuyen tres conatos de incendios declarados el pasado día 18 de agosto en Santo Estevo (Carballeda de Avia), en el que resultaron afectadas 0,5 hectáreas. Uno de ellos llegó a poner en grave riesgo a una vivienda habitada, según informa el Instituto Armado.

La Guardia Civil inició la investigación que dio lugar a esta detención tras originarse tres días antes (15 de agosto) un incendio forestal en la parroquia de Vilar de Condes (Carballeda de Avia), que se propagó a varias parroquias de Carballeda de Avia, Melón, Beade, Avión, Ribadavia y Leiro y terminó afectando a 3.296,14 hectáreas, en base a las cifras de la Xunta.

En este contexto, los guardias civiles observaron que en la zona se fueron sucediendo diversos focos de incendio en distintos puntos, por lo que se dedujo la intencionalidad de los mismos. Con todo, el presunto autor de estos conatos no está vinculado al gran incendio simultáneo en el municipio.

Debido a la activa colaboración ciudadana y tras avanzar con las investigaciones, la Guardia Civil pudo constatar que un motorista se desplazaba por la zona ocasionando los incendios. Estos se iniciaron en el margen derecho de la calzada en el sentido de la trayectoria seguida por el motorista, según el informe para la determinación de las causas realizado por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil de Madrid del Seprona (UCOMA).

El detenido ha pasado a disposición judicial en el Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza número 1 de Ribadavia.