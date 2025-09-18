Aumenta en un 9,4% el número de adultos condenados en 2024, y un 37,3% los delitos contra la libertad sexual

El Instituto Nacional de Estadística (INE) acaba de hacer públicos los datos de adultos y menores condenados en España, con sentencia firme y por todo tipo de delitos, en el transcurso del año 2024.

Los datos más destacados son que ha crecido el número total de condenados con respecto a 2023, tanto adultos (sube un 9,4%) como menores (un 3,6% más), y los delitos contra la libertad sexual han sido los que más han crecido en porcentaje, tanto en adultos (incremento del 37,3%) como menores (29,7%).

Durante 2024 fueron inscritas en el Registro Central de Penados 306.807 personas condenadas adultas (18 y más años) con sentencia firme, por todo tipo de delitos cometidos en 2024 o en años anteriores, lo que supuso un 9,4% más que el año anterior. El 79,9% de las personas condenadas en 2024 eran varones y el 20,1% mujeres. El número de varones inscritos aumentó un 8,5% y el de las mujeres un 13,5%.

Seguridad vial

La tasa de personas condenadas por cada 1.000 habitantes de 18 y más años fue de 7,5. En los hombres fue de 12,4 y en las mujeres de 2,9. Por edad, el valor más elevado se alcanzó en el tramo de edad de 21 a 30 años, con una tasa de 15,0 por cada 1.000 habitantes. La mayor parte de los condenados en 2024 tenía nacionalidad española (71,4%).

No obstante, atendiendo a la tasa por cada 1.000 habitantes de 18 y más años, la de los de nacionalidad extranjera (15,7) fue superior en 2,5 veces a la de los de nacionalidad española (6,2). Del total de condenados, el 73,8% lo fue por un solo delito y el 26,2% por más de uno.

En 2024 se inscribieron 455.705 delitos cometidos, un 13,0% más que en el año anterior. Por tipología, los que tuvieron mayor incidencia fueron los delitos contra la seguridad vial (22,6% del total), los de lesiones (17,2%) y los de hurtos (16,1%). El número medio de delitos por persona condenada fue de 1,5.

Ceuta y Melilla

Las mayores tasas de delitos cometidos por los condenados por cada 1.000 habitantes de 18 y más años se dieron en las ciudades autónomas de Ceuta (21,4) y Melilla (18,2), y en Illes Balears (14,9). Por el contrario, Galicia (8,9), Comunidad de Madrid (9,0) y Castilla-La Mancha (9,2), presentaron los valores más bajos. La media nacional española se situó en un 11,2.

Durante 2024 fueron inscritos en el Registro Central de Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores 13.491 menores condenados (de 14 a 17 años) con sentencia firme, por todo tipo de delitos cometidos en 2024 o en años anteriores, lo que supuso un aumento del 3,6% respecto al año anterior. El 79,7% de los menores condenados fueron varones y el 20,3% mujeres. El número de varones inscritos aumentó un 3,7% y el de mujeres un 3,4%.

La tasa de menores condenados por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue de 6,4. En los hombres fue de 9,8 y en las mujeres de 2,7. Por edad, el grupo de 17 años fue el que tuvo la mayor tasa (7,1). La mayoría de los menores condenados tenía nacionalidad española (80,0%).

Sin embargo, la tasa por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue algo menor del doble en los de nacionalidad extranjera (10,9), que en los de nacionalidad española (5,8). Del total de menores condenados, tres de cada cinco (el 60,8%) cometieron una única infracción penal. Y dos de cada cinco (el 39,2%) más de una.

En 2024 se inscribieron 24.561 infracciones penales cometidas por menores, un 3,8% más que en el año anterior. Todas ellas fueron delitos. Por tipología del delito, los de mayor incidencia fueron las lesiones (31,6% del total), los robos (15,8%) y las amenazas (9,8%). El número medio de infracciones penales por persona menor condenada fue de 1,8.

Las mayores tasas de infracciones penales cometidas por los condenados por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años también se dieron en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta (con 62,6 y 61,4, respectivamente) y en Canarias (19,0). Por el contrario, Comunidad de Madrid (6,6), Región de Murcia (7,0) y Cantabria (8,0) presentaron los valores más bajos.

Delitos sexuales

En el año 2024 se registraron en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 3.936 adultos condenados con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual cometidos en 2024 o en años anteriores, lo que supuso un 37,3% más que el año anterior. Por sexo, el 96,7% fueron varones y el 3,3% mujeres. En el caso de los menores, hubo 550 condenados, un 29,7% más que el año anterior. El 95,6% fueron varones y el 4,4% mujeres.

Los adultos cometieron 5.230 delitos, un 50,8% más que en 2023. De este total, 1.151 fueron considerados abuso y agresión sexual a menores de 16 años, 1.097 abuso sexual, y 1.389 agresión sexual, de las que 90 fueron consideradas violación. La clase de delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de trata de seres humanos.

Por su parte, los menores cometieron 825 delitos, un 65,0% más 1 que en 2023. De este total, 383 fueron considerados abuso y agresión sexual a menores de 16 años, 72 abuso sexual 2 , y 119 agresión sexual, de las que nueve fueron consideradas violación. La clase de delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de prostitución y corrupción de menores.