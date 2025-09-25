"Hace quince días, tuve de frente a mi maltratador: el dispositivo no saltó"

"Hace quince días, tuve de frente a mi expareja; en otra ocasión, escuché su voz detrás en plena calle y el dispositivo no me saltó. Tuve que salir corriendo y meterme en una tienda para llamar a mi policía de protección porque el aparato no me pitaba y le ubicaba en otro lugar". El sistema Cometa, dado en llamar la pulsera antimaltrato, "sigue fallando. Ocurre desde que nos cambiaron el dispositivo en dicembre de 2024", cuando el Ministerio de Igualdad se lo adjudicó a Vodafone España, explica una víctima de violencia de género de Zamora en riesgo extremo de perder su vida a manos de su maltrarador.

El mal funcionamiento del dispositivo que siempre lleva consigo, una especie de teléfono móvil conectado a la central del Cometa, acaba de impedirle demostrar en un juicio que su maltratador ha quebrantado la orden de alejamiento cuantas veces ha querido porque la pulsera no funciona y "no hemos podido acreditar fechas ni horas porque no están registradas, incluso se ha llegado a quitar la pulsera".

"Ya no creo en la justicia"

Aterrada, se siente totalmente desamparada, en continuo sobresalto por temor a que el padre de sus dos hijos menores de edad aparezca por cualquier rincón de Zamora o se lleve a sus niños tras recogerlos en el punto de encuentro "porque, con su historial, aún tiene derecho a ver a mis hijos, que no quieren ir con él. Ya no creo en la justicia", añade esta jovencísima madre porque "no entiendo por qué nosotras estamos indefensas ante ellos, no tenemos la protección suficiente. No me siento segura en ninguna parte, muchas veces, es como si no tuviera este aparato, no te da seguridad de que él no se aproxime. Esto y no llevar nada, es casi lo mismo".

Dispositivo Cometa que lleva la víctima. | ALBA PRIETO

La última vez que el sistema no respondió fue este mismo miércoles, cuando estaba en su puesto de trabajo, "el dispotivo me estuvo pitando durante toda la jornada laboral y cuando salí ya no pitaba, pero me lo encontré de frente en la calle". Estas situaciones, ejemplo de otras muchas que describe esta joven, indican que los fallos no fueron puntuales como afirma la minsitra, Ana Redondo. "Puntuales eran los fallos del anterior dispositivo, el modelo ‘attendi’, que era como un mando con cuatro teclas", declara Elena, a la que su expareja mantiene amenazada de muerte desde que decidió romper la relación en 2019 tras casi una década sometida a una relación de violencia extrema que incluían violaciones frecuentes como ocurre en todos los casos de maltrato.

La denuncia hace tres años tras el intento de su expareja de llevarse a los niños colocó a esta zamorana en riesgo extremo, por lo que la Fiscalía de Violencia de Género de Zamora, bajo responsabilidad del desaparecido fiscal Evaristo Antelo que tanto echan de menos las víctimas, pidió a la jueza que colocara la pulsera al maltratador para impedir que se aproximara a la joven madre.

Apenas superada la treintena, Elena vive con miedo a morir desde hace casi diez años, los mismos que tardó en descubrir que aquel novio entregado, cariñoso y atento era, en realidad, muy agresivo, despiadado. Esa violencia extrema que ha empleado contra esta joven la mantiene atada las 24 horas del día y los 365 días del año al dispositivo telemático que no le garantiza nada en estos momentos.

"Me han cambiado el dispositivo dos veces desde diciembre"

El dispositivo que Elena lleva consigo es un teléfono móvil que solo sirve para recibir las alarmas si su maltratador rompe la orden de alejamiento. La pantalla emite los avisos del sistema Cometa, que detecta la proximidad del maltratador respecto de su víctima a través del disposirivo GPS, es decir, de la pulsera que el Juzgado ordena colocar al violento machista para tenerle permanentemente localizado y evitar que mate a la mujer o a sus hijos.

Es por eso que solo se coloca a las mujeres en riesgo extremo para su vida. Esas alarmas llegan en forma de un círculo amarillo si el maltratador se acerca a menos de 200 metros; de un círculo rojo cuando está a menos de 100 metros y otro blanco y el mensaje "proximidad de agresor, peligro" cuando está a menos de 20 metros. La expareja de Elena no solo ha incumplido esos límites en diversas ocasiones, sino que "ha llegado a no estar localizable. Una madrugada me llamó la Guardia Civil para decirme que no lo tenían situado. Imagínate la angustia, de madrugada, con los dos niños..., el miedo siempre está ahí, nunca te acostumbras a vivir así". Y las desconexiones casi constantes del sistema no ayudan a amortiguar ese sufrimiento de las víctimas.