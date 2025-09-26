Test
¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
Diez preguntas para comprobar si estás al día de las noticias más destacadas de la semana
Redacción
La actualidad no se detiene y cada semana deja titulares que marcan la conversación pública. Hemos preparado un cuestionario con diez preguntas para que pongas a prueba tus conocimientos sobre lo que ha pasado en los últimos siete días. Una forma sencilla y divertida de repasar los temas más importantes y descubrir si eres de los que no se pierden nada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El Ayuntamiento de Málaga suspende el Rastro de este domingo
- ¿Cuánto cuesta comer en la Comic-Con Málaga?
- Polémica en la Comic-Con de Málaga por la falta de agua y restricciones al acceso con comida
- Cómo ver gratis el Unicaja-Valencia de la Supercopa Endesa
- Metrovacesa completa las Málaga Towers con la tercera torre de 73 viviendas: éstos son los precios y la tasa de ventas
- El huracán Gabrielle dejará lluvias en Málaga con el cambio de mes
- Plaza Mayor se convierte en un escenario apocalíptico con la llegada de la 'Survival Zombie' a Málaga
- Semana de la Arquitectura en Málaga: estos son los edificios que se abrirán al público