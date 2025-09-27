BIOPARC recibe el premio ‘Ocio con causa’ de la revista Viajar
Los BIOPARC con su modelo innovador, se consolidan como referentes internacionales y destinos únicos que combinan entretenimiento, educación y compromiso con la biodiversidad.
Convertir una visita en un apoyo a la naturaleza tiene premio. BIOPARC ha sido distinguido por la revista ‘Viajar’ con el galardón ‘Ocio con causa’, un reconocimiento que resalta la capacidad del parque malagueño para ofrecer un ocio diferente, en el que la experiencia se combina con un firme compromiso por la preservación de la biodiversidad.
BIOPARC cuenta en España con tres parques: Valencia, Fuengirola y el Acuario de Gijón. En el caso de Bioparc Fuengirola, es un referente de ocio familiar y responsable, además de uno de los grandes atractivos turísticos de la provincia de Málaga. Su apuesta por recrear ecosistemas exóticos en pleno centro urbano, a muy poca distancia de la estación de tren y de la playa, lo convierte en un lugar único donde naturaleza y ciudad se encuentran para ofrecer experiencias memorables.
La revista ‘Viajar’ ha premiado a 15 destinos nacionales e internacionales. En el caso del grupo BIOPARC, destaca la singularidad de su proyecto a la hora de recrear minuciosamente hábitats naturales con el máximo rigor, de forma que los visitantes puedan adentrarse en ecosistemas marinos, de África o de Asia mientras apoyan programas de conservación de especies que están observando.
Espacios inmersivos que te hacen estar en Madagascar
Una de las características más valoradas de BIOPARC es su capacidad de crear entornos inmersivos. Las barreras visuales desaparecen para dar paso a un recorrido que transporta al visitante al corazón de cada hábitat. Esto ayuda al bienestar de cada especie, puesto que se reproduce fielmente su ecosistema de origen. De este modo, el animal puede desarrollar comportamientos naturales: desde la forma de alimentarse hasta sus interacciones sociales. No hay recintos estandarizados, sino espacios diseñados para que puedan trepar, nadar, cazar insectos o relacionarse como lo harían en estado silvestre. Eso reduce el estrés, mejora la salud y refuerza los vínculos sociales de grupo.
En cada rincón, el diseño busca generar una conexión emocional con el visitante que facilita la empatía. Al compartir los animales espacios de forma natural, se recrean paisajes vivos, una inmersión total y una divulgación de forma amena, para que cada experiencia quede grabada como un recuerdo inolvidable en BIOPARC.
Por ejemplo, en BIOPARC Fuengirola sucede en el bosque de Madagascar, donde los lémures se mueven libremente alrededor de las personas. Esta convivencia crea un entorno estimulante para los animales, que pueden expresar comportamientos naturales, y convierte la visita en una experiencia única en Fuengirola.
Compromiso con la conservación
El galardón ‘Ocio con causa’ reconoce también el papel activo que BIOPARC desempeña en la protección de especies y hábitats. La colaboración con programas internacionales y la inversión en proyectos in situ son parte de una estrategia que trasciende los límites de sus instalaciones.
Y es que los ingresos de BIOPARC no solo se destinan a la mejora de las instalaciones y experiencias, sino que también se canalizan hacia proyectos de conservación en diferentes países, así como a la Fundación BIOPARC, que colabora con iniciativas de protección de especies en peligro. Además, los parques participan en cerca de 100 programas europeos de preservación de especies amenazadas y apoyan proyectos en los denominados “puntos calientes de biodiversidad” a través de la conservación in situ.
Gracias a esta visión, BIOPARC se ha consolidado como un aliado esencial en la lucha contra la pérdida de biodiversidad, recordando a cada visitante que disfrutar del ocio puede ser, al mismo tiempo, una forma de generar un impacto positivo en el planeta.
Viajar invita a descubrir BIOPARC
Con este reconocimiento por parte de la revista ‘Viajar’, BIOPARC refuerza su invitación a descubrir un ocio diferente, capaz de emocionar y concienciar. Ya sea en familia, con amigos o en actividades escolares, la experiencia se transforma en un viaje único que deja huella más allá de la visita. Y para hacerlo aún más accesible, los BIOPARC abren todos los días del año y ofrecen actividades gratuitas durante toda la jornada y para todas las edades, complementando así todos los servicios necesarios para convertir la visita en una experiencia inolvidable en familia.
El premio ‘Ocio con causa’ no solo distingue el trabajo realizado, sino que visibiliza la importancia de elegir opciones de ocio responsables, que contribuyan a un futuro más sostenible. Argumentos que van de la mano con la filosofía y cultura de BIOPARC.
