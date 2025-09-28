Internet
Configura las noticias de Google para no perderte nada de La Opinión de Málaga
Google introduce cambios en Discover para ayudarte a elegir qué noticias quieres ver
Hay tantas maneras de leer La Opinión de Málaga como lectores. La clásica en internet es entrar directamente a la portada (www.laopiniondemalaga.es), pero también puedes acceder a nuestras noticias a través de Google, otros buscadores y las redes sociales, entre otras vías.
Precisamente Google está introduciendo una serie de cambios en su hilo de noticias (conocido como Google Discover) para permitir que los usuarios puedan seleccionar sus medios preferidos. "Estamos actualizando Discover para hacer aún más fácil encontrar, seguir y conectar con el contenido y los creadores que más te importan", ha anunciado el buscador.
Sabemos que LA OPINIÓN te encanta, así que para no perderte nada solo tienes que entrar en este enlace y, en la página que se abrirá, pulsar el botón 'Seguir en Google'.
Con esta acción, Google te mostrará más noticias de La Opinión de Málaga de forma gratuita. Por tanto, tendrás un acceso más sencillo a información actualizada, rigurosa, contrastada, amena y fácil de leer.
Botón 'Seguir' en Google Discover
Otra manera de seguir La Opinión de Málaga gratis en las noticias de Google (o Google Discover) es pulsar el botón 'Seguir' que aparece arriba en nuestras piezas que te muestre el buscador. Esta función de momento solo está activa en Estados Unidos y algunos otros países. Su llegada a España se prevé para los próximos días o semanas.
Esta es solo una de las novedades que Google ha incorporado a Discover, el hilo de noticias y otros contenidos que millones de usuarios utilizan a diario para informarse. Otro cambio es que se incluirán también publicaciones en redes sociales tanto de medios de comunicación como de creadores de contenido.
¿Por qué seguir LA OPINIÓN DE MÁLAGA en las noticias de Google?
El algoritmo de Google muestra unas u otras noticias en función de cientos de factores, pero no siempre acierta a seleccionar informaciones veraces, actualizadas y rigurosas. Al seguir La Opinión de Málaga te aseguras el acceso a información de calidad que encaja con tus intereses y preferencias.
