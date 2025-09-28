Temporal
La lluvia siembra el caos en Zaragoza: más de 100 avisos a los bomberos, cortes en el tranvía y rescates a personas atrapadas en sus coches
A. T. / L. C. / A. L.
Las fuertes lluvias que han caído esta tarde en Zaragoza han obligado a los Bomberos de la capital aragonesa a intervenir en más de 30 servicios y han provocado un corte en el tranvía, que se mantiene a esta hora, así como inundaciones en diversos puntos de la ciudad. Entre las intervenciones más graves, destacan los rescates de varias personas de sus coches.
En lo que respecta al servicio del tranvía, la afección ha empezado a las 17.30. En torno a las 21.15 horas, el servicio ha recuperado la normalidad.
En general, los servicios más relevantes han sido algunos rescates en vehículos en puntos inundados, en los que han tenido que ayudar a salir a sus ocupantes, pero ninguno de ellos ha sido crítico.
En el barrio de Valdespartera, por ejemplo, según los datos recabados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se han contabilizado más de 46,4 litros. Además de la lluvia, en la margen izquierda de la capital aragonesa, de hecho, también ha descargado granizo. En puntos como el Actur, Juslibol y Parque Goya ha caído piedra durante unos minutos, lo ha dejado un manto blanco en lugares como el campo del Actur Pablo Iglesias.
- Un turista venezolano visita los principales monumentos de Málaga y deja clara su impresión de la ciudad: 'Ojalá no hubiera venido
- Este es el restaurante a pie de playa en el que han comido Luke Evans y Pedro Alonso tras la Comic-Con Málaga
- La Comic-Con de Málaga elige a los mejores cosplays
- Así funciona la nueva ayuda de 30.000 euros del Gobierno para comprar una vivienda: estos son los requisitos
- Polémica en la Comic-Con de Málaga por la falta de agua y restricciones al acceso con comida
- Un joven descubre un espectáculo natural único en las playas de Málaga al ver brillar el agua en plena noche
- Cosplay en la Comic-Con Málaga
- Una empresa española creará un sistema capaz de detener a los narcos con drones