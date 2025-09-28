Festejo accidentado
Un toro embolado huye al romper el vallado en un pueblo de Valencia
El astado logró escapar del recinto habilitado en la localidad de Jérica y continúa suelto tras desplazarse hasta una zona de vegetación del municipio
Víctor Meseguer
El toro embolado que anoche se escapó del recinto taurino de la localidad valenciana de Jérica durante las fiestas en honor a la Divina Pastora 2025 continúa este domingo suelto en una zona de monte cercana al municipio.
Según ha confirmado el alcalde, Jorge Peiró, en declaraciones a Levante-EMV, el animal no puede ser sedado por el momento, ya que se encuentra en un paraje donde posteriormente sería muy complicado rescatarlo. En la búsqueda participan la Guardia Civil, el ganadero y miembros del equipo de gobierno municipal.
El toro pertenece a la ganadería Hermanos Cali, de Moixent, y escapó tras romper el vallado del recinto durante el embolado de la pasada noche. Las bolas de fuego que llevaba en la cabeza no han derivado en ningún daño en las zonas forestales, ya que se apagaron al poco rato de su huida.
La fuga obligó a retrasar el inicio de la verbena programada anoche, aunque finalmente pudo celebrarse. Para esta tarde está prevista una entrada de toros a las 14.00 horas, pero, según el alcalde, todavía no se ha tomado una decisión definitiva sobre si se mantendrá la programación taurina o habrá cancelaciones.
