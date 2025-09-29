Lluvias extremas en Valencia: Qué pasará esta tarde y dónde se espera lo peor

La alerta roja en Valencia sigue vigente y, aunque durante la mañana no se han recogido las cantidades tan elevadas que ayer se anunciaban debido a que gran parte de las lluvias han caído en el mar, el peligro no ha pasado y todo parece indicar que "las tormentas seguirán creciendo esta tarde en zonas marítimas", tal y como advierte Juanjo Villena, redactor jefe de Meteored, portal especializado en la predicción del tiempo.

En caso de que estas tormentas toquen tierra y se adentren en suelo firme, podrían dejar "cantidades superiores a los 100 litros por metro cuadrado", señala, por lo que se hace indispensable mantenerse alerta y permanecer atento a la evolución este episodio de lluvias extremas y persistentes que afronta la Comunitat Valenciana.

Dónde estarán los 'puntos calientes' en próximas horas

Los núcleos convectivos que continúan creciendo frente al Golfo de Valencia irán ganando fuerza y, de momento, los expertos consideran que dos son las zonas que sacudirán con más fuerza: el norte de Castellón y el litoral de Valencia, especialmente "la ciudad y el área metropolitana y la comarca de la Ribera", destaca Juanjo Villena.

Estos dos son, en principio, los 'puntos calientes' para esta tarde-noche meteorológicamente hablando. A lo largo de la mañana, las tormentas han tocado tierra en la Safor y han dejado lluvias torrenciales que han descargado más de 103 litros por metro cuadrado en apenas 40 minutos.

Así lo ha medido la estación de un colegio ubicado en Real de Gandia, aunque los acumulados han sido también muy importantes en toda la comarca. De hecho, Gandia ha sido el primer municipio en superar hoy la marca de los 200 l/m2, tal como ha señalado Avamet, aunque Pinet, en la Vall d'Albaida, también ha sobrepasado esta medición antes de las 14.30 horas. También en varios puntos de la Costera se han vivido hoy intensas lluvias.

De cumplirse la última actualización de los modelos predictivos, esta tarde el norte de Castellón seguirá recibiendo importantes cantidades de lluvia que también alcanzarán València y su área metropolitana en las próximas horas, así como la comarca de la Ribera, indica Villena. "Ahora mismo está lloviendo fuerte en el mar, a pocos kilómetros" de la capital del Túria; "es muy probable que, conforme avance la tarde, las precipitaciones lleguen en algún momento a la ciudad y se registren fuertes lluvias", anuncia.

Esta tormenta descarga "precipitaciones intensas" y realiza "descargas frecuentes", advierten desde ValenciaWeather, por lo que puede "dejar acumulados significativos en poco tiempo". La mala noticia es que "el fenómenos permanece casi estacionario, aumentando el riesgo de inundaciones locales y afectación en áreas vulnerables".

De cara a la noche, agrega por su parte Juanjo Villena, estas fuertes precipitaciones "podrían llegar también al norte de Valencia, en el entorno de la Calderona y la zona litoral" del Camp de Morvedre (Sagunt y alrededores). "En la Ribera ya está lloviendo, tal vez no de manera torrencial, pero sí con intensidad media-fuerte y los litros se van acumulando", explica el jefe de redacción de Meteored. "Es cuestión de horas que estas lluvias -o incluso más fuertes- lleguen también a València y el área metropolitana".

Lluvias de madrugada en Valencia

Y, ya de madrugada, la zona de la capital del Túria y el sur de Valencia volverían a estar de nuevo en el punto de mira de las tormentas en una situación de fuertes lluvias que podría prolongarse durante todas las horas de la noche e incluso persistir hasta mañana, martes 30 de septiembre.

Las zonas donde los modelos predictivos Arome y Harmonie anuncian más lluvia esta próxima madrugada. / Aemet

Para esta jornada, la Aemet mantiene activada la alerta naranja en todo el litoral de Valencia y Alicante, donde podrían caer precipitaciones de más de 80 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo y dejar acumulados de más de 140 litros que descargarían en un lapso muy breve.

Así las cosas, Valencia continúa haciendo frente a una situción meteorológica muy adversa que, afortunadamente, está dejando lo peor en el mar pero que, en cualquier momento, puede adentrarse en tierra firme y dejar mucha agua a su paso, como ha ocurrido en la Safor o la Costera. Por este motivo, se recomienda mantenerse alerta durante todo este episodio de fuertes lluvias y estar al tanto de la evolución de las precipitaciones.