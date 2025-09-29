Temporal
Alerta roja por lluvias en Valencia: una tromba de agua desborda el barranco de la Saleta
No ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función"
Redacción
La borrasca extratropical que afecta a la Comunitat Valenciana, con nivel de alerta rojo (riesgo extremo) por lluvias torrenciales, ha hecho ya sus primeros estragos con el desbordamiento del barranco de La Saleta en Aldaia (Valencia).
Las fuertes lluvias que se han registrado esta noche en han provocado el desbordamiento del barranco de La Saleta a la altura del dique de Bonaire, anegando algunas calles del núcleo urbano.
Las precipitaciones -57 litros por metro cuadrado en tan solo 35 minutos, según informa Avamet- han provocado momentos de tensión durante la noche, aunque no ha sido necesario evacuar a ninguna persona porque las barreras anti inundaciones y las canalizaciones "han cumplido su función", ha explicado a Efe el alcalde de Aldaia, Guillermo Luján.
El área metropolitana de Valencia, especialmente en l´Horta Sud -zona cero de la dana del pasado 29 de octubre- ha registrado fuertes tormentas esta madrugada.
En Castellón, la primera tormenta intensa de este episodio de lluvias ha dejado esta tarde 61 litros por metro cuadrado en Les Useres, en la comarca castellonense de l’Alcalatén, según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).
- Un turista venezolano visita los principales monumentos de Málaga y deja clara su impresión de la ciudad: 'Ojalá no hubiera venido
- Este es el restaurante a pie de playa en el que han comido Luke Evans y Pedro Alonso tras la Comic-Con Málaga
- La Comic-Con de Málaga elige a los mejores cosplays
- Así funciona la nueva ayuda de 30.000 euros del Gobierno para comprar una vivienda: estos son los requisitos
- Polémica en la Comic-Con de Málaga por la falta de agua y restricciones al acceso con comida
- Un joven descubre un espectáculo natural único en las playas de Málaga al ver brillar el agua en plena noche
- Cosplay en la Comic-Con Málaga
- Una empresa española creará un sistema capaz de detener a los narcos con drones