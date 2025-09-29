Douglas Massey, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: "La propagación de las dictaduras es posible y cada vez más probable"

Douglas Massey (Olympia, Washington; Estados Unidos, 1952) es el gran teórico contemporáneo de la emigración. Los flujos de población desde Latinoamérica hacia Estados Unidos han sido su principal objeto de estudio y la conclusiones que ha obtenido en décadas de análisis son extrapolables al resto de los continentes. El pasado 21 de mayo, el jurado del premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales decidió que él debía ser el ganador de esta edición. Cuatro meses después, Massey pasa revista con La Nueva España, previo cuestionario y por escrito, a los últimos acontecimientos y reflexiona sobre su devenir.

-¿Qué opina de la deriva del Gobierno Trump en estos últimos meses?

-Con su campaña de deportaciones masivas, sus esfuerzos de control fronterizo y de administración del sistema de inmigración de Estados Unidos, Trump está violando las leyes del país e intentando pasar por encima de la Constitución estadounidense, infringiendo los derechos tanto de ciudadanos como de extranjeros, y generando caos y desorden en toda la sociedad y en la economía. Está en proceso de destruir deliberadamente la economía política postindustrial de Estados Unidos.

-Cómo prevé que afecten las actuales tensiones internacionales a los movimientos migratorios?

-El ascenso al poder de nacionalistas autoritarios en todo el mundo y sus intentos de desmantelar el sistema global de comercio, inversión y migración basado en los intercambios de libre mercado y la democracia liberal sembrarán desorden e inestabilidad, que se verán amplificados por los efectos del cambio climático global. Esto acelerará las salidas forzadas de migrantes que buscarán refugio y asilo más que empleo o ingresos. Cada vez más, las personas migrarán para escapar de amenazas derivadas de la decadencia social y económica en sus países de origen, más que para acceder a oportunidades en una economía global en expansión.

-¿Cómo percibe el ciudadano medio estadounidense los conflictos bélicos en el entorno europeo (Rusia/Ucrania) y en Oriente Medio?

-En promedio, las encuestas sugieren que los estadounidenses apoyan la defensa de Ucrania frente a la invasión rusa y son cada vez más críticos con las agresiones de Israel en Medio Oriente, aunque en una sociedad polarizada los promedios son menos informativos que la variabilidad entre los diferentes grupos.

-¿Crece realmente la polarización en Estados Unidos? ¿Qué consecuencias tendrá, si es así?

-La base MAGA del Partido Republicano se está desplazando aún más hacia la derecha, abrazando plenamente el populismo autoritario, mientras que los demócratas luchan por encontrar una estrategia efectiva para contrarrestar este movimiento derechista. Aunque algunos sectores del partido se están moviendo algo hacia la izquierda, ese movimiento es insignificante en comparación con el giro hacia la derecha.

-A día de hoy, ¿es posible una migración ordenada?

-La migración ordenada se está volviendo cada vez más difícil a medida que las naciones desarrolladas se inclinan hacia la xenofobia, el nativismo y un nacionalismo étnico – "de sangre y tierra"–, restringiendo progresivamente los movimientos poblacionales internacionales. Con Estados Unidos, bajo Trump, trabajando activamente para socavar el sistema internacional que ayudó a crear tras la Segunda Guerra Mundial, los intercambios ordenados de personas y productos en el mercado global serán cada vez más difíciles de sostener.

-¿Qué opina de eso que llaman el gran reemplazo?, ¿es realmente un peligro para Occidente?

-El gran reemplazo es una narrativa ficticia inventada por autoritarios para sembrar miedo y resentimiento en quienes se han beneficiado poco de la globalización. Estas emociones poderosas pueden ser utilizadas para movilizar apoyo político que los autócratas populistas emplean para concentrar el poder personal. Esta narrativa dirige la ira pública hacia los inmigrantes como chivos expiatorios, mientras desvía la atención de las élites adineradas que realmente dominan y controlan la economía global.

-Los horrores de la II Guerra Mundial vacunaron a Occidente contra los totalitarismos. ¿La inmunización está dejando de hacer efecto? ¿Sería posible la reinstauración de regímenes dictatoriales en Europa y Estados Unidos?

-Sí, la propagación de las dictaduras es posible y cada vez más probable. La expansión de la democracia que tuvo lugar justo antes y después del cambio de milenio se ha estancado. Solo una pequeña parte de la población mundial se gobierna hoy en día a sí misma de manera democrática, y ese porcentaje está disminuyendo de forma constante.