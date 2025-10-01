Más de 50 mujeres afectadas por errores en cribados de cáncer de mama en Andalucía

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) ha cifrado en más de medio centenar el número de mujeres afectadas por los fallos en el programa andaluz de detección precoz de esta enfermedad y ha exigido a la Consejería de Salud que revise todas las mamografías hechas en los últimos cinco años.

La presidenta de este colectivo en Sevilla, Ángela Claverol, ha explicado que, una vez que esta situación ha trascendido a la opinión pública, en la asociación están atendiendo casos tanto de esta provincia andaluza como de otros puntos de la comunidad como Málaga o Algeciras.

"Ahora mismo tenemos cerca de 50 casos, con nombres, DNI y teléfonos y tenemos todavía muchísimas llamadas perdidas que responder", ha dicho Claverol, quien ha considerado la situación creada tras la demora en los diagnósticos y los tratamientos de este tipo de cáncer como una "terrible catástrofe".

"A algunas mujeres las están llamando cuando no se puede hacer nada porque tiene un cáncer avanzado. Por eso queremos que encuentren dónde está el fallo y que se depuren responsabilidades", ha sentenciado la presidenta de Amama, que prevé reunirse con la Consejería de Salud en las próximas horas para abordar esta problemática.

"Dentro de ese programa te hacen una mamografía, donde pueden recoger sospechas y, si te he visto, no me acuerdo. No han estado llamando a las mujeres, esto es muy fuerte", ha explicado Claverol, que ha denunciado que muchas de las afectadas se encontraran que tenían ya un cáncer avanzado cuando acudieron a sus médicos por otro motivo asistencial.

Reacciones en el Parlamento andaluz

La presidenta de Amama, quien ha apuntado que en su asociación hay "gente de todos los partidos" y que no se fijan por tanto en la política para atender a las mujeres, se ha reunido esta tarde con la portavoz socialista de Salud en el Parlamento andaluz, María Ángeles Prieto, quien por su parte ha criticado la "incompetencia" del Gobierno andaluz.

Prieto ha asegurado que, en tan solo 48 horas, hay ya más de 50 casos documentados de mujeres afectadas por los fallos en el cribado de cáncer de mama: "Muchas están asustadas porque desconocen el resultado de sus análisis", ha indicado Prieto, que ha recordado la importancia de la detección precoz de un cáncer de mama, ya que si es diagnosticado a tiempo suele tener una supervivencia del 99 %.

"No vamos a permitir ni a tolerar que un Gobierno incapaz, incompetente, que no sabe gestionar la sanidad pública, siga poniendo en riesgo la vida de tanta gente", ha subrayado la parlamentaria socialista, que cree que la consejera de Salud, Rocío Hernández, debe dimitir ya.

Esta última, durante una comisión celebrada esta tarde en el Parlamento andaluz, ha reiterado sus disculpas a las afectadas y se ha comprometido a resolver esta situación.

"Queremos dar una respuesta personalizada", ha recalcado la consejera, quien ha pedido a la asociación y a las afectadas que se pongan en contacto con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) puesto que la propia administración sanitaria no puede consultar sin permiso la historia clínica de cualquier persona.

Además de poner en marcha un "circuito preferente" para dar respuesta a las afectadas, se ha puesto a disposición de las mujeres un buzón de contacto a través de la página web de la Junta para ir contestando a todas aquellas que estén pendientes de un resultado, ha explicado.