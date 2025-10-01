Google GSEC Málaga, premiada por la Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente

La Academia de Ciencias Sociales y del Medio Ambiente de Andalucía, presidida por Antonio Pascual, ha entregado este miércoles los Premios de Investigación, Innovación, Desarrollo y Empresa al Centro Google de Excelencia para la Ciberseguridad (GSEC Málaga), Ghenova Ingeniería y al Grupo de Empresas AZVI S.L. El acto, celebrado en el Palacio de Yanduri, ha contado con la presencia del consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y del consejero de Industria, Jorge Paradela.

Según ha detallado la entidad organizadora en una nota, el Premio a la Empresa por su contribución en I+D+i, creación de empleo y bienestar en Andalucía ha sido otorgado a Ghenova Ingeniería; el Premio a la Internacionalización, por su labor en la proyección exterior de empresas andaluzas, ha recaído en el Grupo de Empresas AZVI S.L.; y el Premio a Centros de Investigación, por su trabajo en investigación y transferencia de conocimiento al tejido empresarial andaluz, ha sido concedido al Centro Google de Excelencia para la Ciberseguridad (GSEC Málaga).

Al acto han asistido el teniente general jefe de la Fuerza Terrestre, Francisco Javier Varela; el presidente y secretario general de la CEA, Luis Fernández-Palacios; el presidente y director general de la CTA, Beltrán Pérez, así como los rectores de las Universidades de Cádiz, Málaga, UNIA, Loyola, y CEU Fernando III, entre otras autoridades.

Después de las palabras de bienvenida del director territorial del Banco Santander en Andalucía, Manuel de la Cruz, el presidente de la Academia ha destacado los méritos de los premiados y ha remarcado "la importancia de la cooperación entre Universidades, Centros de Investigación y Empresas".

"Los Centros Universitarios aportan ciencia, metodologías rigurosas, y jóvenes llenos de ilusión y de talento", ha explicado, toda vez que ha incidido en que, por su parte, "las empresas ofrecen experiencia, visión de mercado y capacidad para convertir ideas en realidades". "De esa unión, nacen proyectos que trascienden fronteras generan empleo y abren camino hacia un futuro más prospero y sostenible en Andalucía", ha apostillado.

El acto ha sido clausurado con la intervención del consejero de la Presidencia que ha agradecido a la Academia de Ciencias Sociales y Medio Ambiente y al Banco Santander la celebración de estos "importantes premios, que cumplen ya su décima edición y engloban a campos tan relevantes en estos tiempos como la investigación, el desarrollo, la innovación y la empresa".

Por último, Sanz ha felicitado a los galardonados y ha recordado que "empresas y administraciones debemos seguir colaborando y manteniendo el ritmo de crecimiento y transformación para que nuestra tierra nunca más pierda trenes y siga situándose, como en estos últimos años, como locomotora del progreso".