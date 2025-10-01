DURANTE EL PLENO
PP y Vox piden la dimisión de Redondo en el Senado por la crisis de las pulseras
Los 'populares', partido que ha solicitado la comparecencia de la ministra, la han acusado también de "mentir" y de ejercer "violencia institucional" contra las mujeres
EFE
El PP y Vox han solicitado este miércoles la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante su comparecencia ante el pleno del Senado para explicar la gestión de su departamento de la crisis de los dispositivos telemáticos de control de agresores machistas.
"Yo la declaro la peor ministra de Igualdad del Gobierno de España de la historia de la democracia", ha aseverado la senadora popular Nidia María Arévalo, quien ha increpado a Redondo por "minimizar" la crisis y acusar al PP de generar miedo a las víctimas.
El PP, partido que ha solicitado la comparecencia de la ministra, la ha acusado también de "mentir" y de ejercer "violencia institucional" contra las mujeres.
Desde Vox, Paloma Gómez ha lamentado que "lo que podría haber sido un error técnico se ha revelado como un símbolo de incompetencia y de despilfarro ideológico" del Gobierno. "Su ministerio y su Gobierno, al igual que las pulseras, son una auténtica farsa", ha aseverado.
El PNV ha criticado la postura de los partidos de la derecha, a quienes han acusado de exagerar en sus declaraciones y crear un "debate polarizado".
No obstante, también ha lamentado la "opacidad" de Igualdad en la gestión de la crisis y ha pedido a la ministra "restaurar el daño que se ha hecho a las mujeres".
"Han faltado declaraciones concretas a tiempo y reconocimiento de los errores, que los hubo, y propuestas concretas de acción y con contundencia", ha coincidido la senadora de JxCat María Teresa Pallarès, quien también ha lamentado que el PP se haya alineado con Vox.
Desde ERC han echado en falta "mucha más información" por parte de Igualdad, mientras que desde EH Bildu han avisado de que no van a "minimizar" las incidencias.
Sin embargo, ambos grupos han afeado al PP el "mal uso" político de esta crisis, en palabras de la senadora de EH Bildu Olaia Duarte.
"Daremos toda la información de la que disponemos", ha afirmado Redondo, que ha criticado la "irresponsabilidad" del PP y Vox, a quienes ha advertido de que "una repetición sistemática de una mentira no convierte en verdad un bulo".
La ministra ha pedido al PP "volver a la centralidad" y "dejar de perseguir a Vox". "Les pido que no generen más miedo a las víctimas, porque eso es irresponsable", ha lamentado.
