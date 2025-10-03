'Cóctel MacGyver' y asalto a McDonald's: grupos antisistema provocan violencia en las manifestaciones a favor de Palestina en Cataluña

"Nos lanzaron un 'cóctel MacGyver’, han subido la violencia". De esta forma hablan representantes de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra que participaron este jueves en el dispositivo de seguridad en Barcelona por la manifestación a favor de Palestina. Miles de personas cortaron la Ronda Litoral, aunque los momentos de tensión aumentaron cuando grupos de encapuchados empezaron a lanzar objetos contra los agentes que evitaron el avance por los túneles.

Fuentes policiales señalan les lanzaron un artefacto llamado ‘cóctel MacGyver’ que explota, a diferencia del Molotov que es incendiario. Este artefacto, que toma el nombre de la famosa serie televisiva, está compuesto por ácido clorhídrico junto con bolas de papel de aluminio en una botella de un litro y medio precintada para aumentar la presión. Los gases hacen que aumente de volumen y explote.

Los agentes detuvieron a dos sospechosos por los delitos de desórdenes públicos, daños, atentado a la autoridad y tener artefactos incendiarios, además de que hay otro investigado por los mismos hechos. La protesta dejó 14 policías de la Brigada Móvil heridos leves, con contusiones, a causa del "lanzamiento masivo de objetos", según Mossos. Dos de los agentes fueron trasladados al ambulatorio para ser atendidos.

Pese a que los agentes remarcan que el 90% de los asistentes a la manifestación eran pacíficos detectaron la presencia de encapuchados ligados a grupos antisistema que fueron los más violentos. "Hacía tiempo que no salían y ahora se vuelven a mover aprovechando las protestas" convocadas a favor de Palestina y pidiendo apoyo para la flotilla, remarcan fuentes policiales que insisten en que estos colectivos tienen contactos con otros de ideología similar por toda Europa y una facilidad de movimiento.

Vandalismo en Girona

Los Mossos no únicamente los detectaron en Barcelona. Las protestas de Girona a favor de Palestina, en las que participaron unas 2.000 personas, acabaron con un grupo de encapuchados vandalizando un McDonald's con destrozos de mobiliario que había en la terraza. Se vivieron momentos de mucha tensión, ya que había familias dentro y los grupos de intervención de los Mossos tuvieron que actuar para evitar una situación de peligro. Detuvieron a cuatro menores acusados de daños y atentado a la autoridad.

En este sentido fuentes policiales remarcan que los objetivos de estos grupos antisistema no son únicamente la policía o la autoridad sino aquellas empresas o compañías, como las de comida rápida o cafeterías, que asocian al consumismo y las multinacionales. Por eso señalan que se suelen vandalizar, con pintadas habitualmente, algunos de sus locales.

Estos grupos antisistema suelen vestir de oscuro o llevar capuchas para evitar ser reconocidos. Llevan espráis de pintura para vandalizar entidades bancarias o locales de multinacionales y se camuflan en el centro de las manifestaciones pacíficas, hasta que actúan cuando hay tensión con la policía. Es entonces cuando lanzan botellas y otros objetos a los agentes, además de buscar entre restos de obras cercanos. En algunas ocasiones, cuando se producen cargas, utilizan mobiliario urbano, como contenedores de basura, a modo de barricada.

Toni Castejón, portavoz del sindicato de Mossos Fepol, ha explicado a este diario que "nos preocupa la violencia y el nivel de artefactos explosivos contra los grupos de orden público como son Brimo o Arro. Esperamos y exigimos que las órdenes políticas para defender la integridad física de los agentes sean firmes en todo momento. No aceptaremos otra cosa, su integridad es lo primero". Además, también ha instado a "no blanquear" la violencia cometida en estas protestas.

Operativo especial

Teniendo en cuenta los incidentes en las protestas de este jueves, los Mossos diseñarán un dispositivo específico en la manifestación convocada este sábado a las 12 del mediodía en Barcelona y que se espera que sea muy multitudinaria. En principio, los agentes no creen que acudan grupos antisistema, al ser habitualmente público familiar los que asistan a esta la marcha a favor de Palestina y en defensa de la flotilla.

Sin embargo, la violencia de los enfrentamientos en el corte de la Ronda Litoral hace que la policía prepare un dispositivo concreto, con presencia de unidades de orden público, por si estos grupos aparecen.