FIESTA UNIVERSITARIA
Polémica en Logroño al autorizar el Ayuntamiento el uso de un parque para "novatadas"
El PSOE recuerda al Consistorio que las novatadas están prohibidas por Ley y el PP responde que la peor época de "botellones" fue en el gobierno socialista
El Ayuntamiento de Logroño, gobernado por el PP, se ha visto envuelto en la polémica en las últimas horas después de que autorizara el uso del espacio público para una fiesta universitaria de "novatadas" celebrada este jueves.
"El Ayuntamiento ha autorizado para hoy una fiesta de novatadas universitarias en un parque de la ciudad. Recordamos que están prohibidas por Ley", señalaba en la red social X el PSOE de la localidad, que pedía explicaciones al alcalde, Conrado Escobar, que según aseguraban los socialistas había tenido que movilizar "a última hora" a la Policía para evitar accidentes.
En concreto, fue la Concejalía del Área de Urbanismo, Espacio Público y Ciudad Circular, la que aprobó una resolución dando permiso a una fiesta para usar para "novatadas" el parque de la Ribera del Ebro "para potenciar la socialización y el ambiente universitario".
Entre las normas que se debían cumplir, según la autorización, estaba "respetar la ordenanza para el uso y protección de zonas verdes" o "controlar el aforo evitando una densidad de ocupación a un metro cuadrado por persona".
En el partido en el Gobierno no tardaron en responder a la crítica del PSOE. "¡Hay que tener poca vergüenza! La peor época a nivel de botellones en Logroño fue bajo el mandato socialista. Caso omiso a la problemática, ninguna medida y cero control. Desde el PP hemos decidido apostar por un ocio controlado y vigilado", respondían desde la red social X desde el PP.
