Sorteos
Resultados de la Primitiva del sábado 4 de octubre de 2025
Consulta la combinación ganadora, el número complementario y el reintegro, así como el Joker
Redacción
La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 4 de octubre de 2025, ha estado formada por los números 39, 46, 25, 12, 41 y 10. El número complementario es el 44 y el reintegro, el 2. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.
En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 4688212, premiado con 1 millón de euros.
¿Cómo jugar a la Primitiva?
Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.
La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.
Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.
- En marcha la demolición de los cines Málaga Nostrum: ¿qué se va a hacer ahí?
- Así es el único bar de Málaga con camperos las 24 horas: con más de 30 años de historia y 500 servicios al día
- Abrevaderos, flechas, anestésicos y eutanasia: el plan de Málaga para frenar la incursión de los jabalíes
- El restaurante de Málaga con comida casera 'como la que haría tu abuela': platos contundentes con vistas 'impresionantes
- La mejor ensaladilla rusa de España podría estar en Málaga: dónde probarla
- Descubren en la Sierra de las Nieves la mayor supercueva de Andalucía
- Así es el paraje de Málaga que permite disfrutar de un mirador 'excepcional' con las mejores vistas del mar, la sierra y los campos de castaños
- Sólo nueve pueblos escapan al riesgo de sufrir despoblamiento hasta 2030