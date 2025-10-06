Sucesos
Detenida una mujer en Málaga por apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años
La agresión se produjo en el barrio de la luz la pasada madrugada
EP
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Málaga capital en la madrugada de este pasado domingo a una mujer por, presuntamente, apuñalar a su pareja, un hombre de 50 años, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 3.30 horas en el distrito de Carretera de Cádiz, en la calle Alcalde José María Corona. El sistema Emergencias 112 Andalucía fue alertado del suceso y de inmediato, dieron aviso a la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios. El hombre presentaba heridas en las piernas y en el cuello. Al parecer, según ha adelantado el diario 'El Español' la mujer, arrestada como presunta autora de un delito de tentativa de homicidio, podría haber actuado bajo los efectos de una mezcla de alcohol y medicación. El hombre fue trasladado por los sanitarios al Hospital Clínico de Málaga.
