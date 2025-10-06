Igualdad confirma la naturaleza machista del asesinato de una mujer en Marbella

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha confirmado este lunes que la muerte de Eva, la mujer de 83 años presuntamente asesinada el viernes por su marido en su casa de Marbella, se investiga como un crimen de naturaleza machista y que no había denuncias previas contra el presunto autor por episodios maltrato. El crimen, adelantado por este diario, se produjo en la vivienda de la pareja, un chalé ubicado en una zona residencial de la Ciudad de los Periodistas, en Las Chapas. Un sobrino de la pareja encontró el cuerpo sin vida de la víctima, con heridas de arma blanca, y la Policía Nacional detuvo al presunto autor, de 84 años,en su domicilio.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, han expresado su condena y rechazo y han trasladado su apoyo a los familiares y amistades de la víctima.

Cuarta víctima mortal en Málaga

El asesinato de Eva supone en Andalucía la décima víctima mortal por violencia machista en lo que va de 2025 tras confirmar el Ministerio de Igualdad como asesinato por violencia de género, siendo el cuarto registrado en la provincia tras los casos de Benalmádena, Fuengirola y Marbella. El Ministerio ha elevado a 29 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año en toda España, y a 1.324 desde 2003, fecha desde la que existen registros oficiales. Por comunidades, Andalucía cuenta este año, hasta la fecha, con el mayor número de asesinadas por violencia de género, con diez casos. Le sigue Asturias, con tres; Canarias, Cataluña, Extremadura y Galicia, con dos; y Baleares, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra y La Rioja, con uno cada una.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, también ha condenado hoy el asesinato de Marbella y ha trasladado su pésame a familiares y amigos de las víctimas, ha puesto el foco en “los mensajes que continuamente están presentes en la vida cotidiana, en las redes sociales o incluso en los discursos políticos negando la existencia violencia machista o blanqueándola con el único objetivo de arañar votos, menospreciando la vida de las mujeres y niños que la padecen a diario y aislando a quienes intentan buscar en las administraciones y en la sociedad una salida”.

“Estamos en pleno siglo XXI y todavía hay quienes piensan que pueden tratar a las mujeres de forma tutelada o paternalista, como está ocurriendo ahora con un debate sobre el aborto, que ya quedó resuelto hace años”, ha advertido el delegado, que ha criticado “a quienes piensan que están en una posición superior o más capacitados para tomar decisiones por ellas” y les ha instalado a “leer la Constitución y a reconocer los derechos de todos los españoles, sin diferencia de sexo”.

