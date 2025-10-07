Las pruebas de edad frustran los primeros traslados exprés de menores migrantes desde Canarias

Nueva decepción para Canarias. Solo tres de los cinco menores migrantes que iban a ser trasladados esta semana de forma exprés a otras comunidades autónomas podrán finalmente ser derivados. La Fiscalía ha determinado que los otros dos jóvenes son mayores de edad por lo que, al no cumplir con los requisitos del protocolo de reubicación, quedan excluidos del procedimiento habilitado en el marco de la actual contingencia migratoria. Una situación que ha generado malestar y decepción en el Gobierno de Canarias. Desde el Ejecutivo autonómico se declaran "descontentos y preocupados" por la gestión del Estado en las derivaciones, especialmente la de los niños alojados en territorios tensionados como las Islas, Ceuta y Melilla. Han pasado 39 días desde que se declaró la contingencia y aún no se ha producido ningún viaje a través de este mecanismo. De hecho, de concretarse la salida de los tres chicos restantes, serán las primeras reubicaciones exprés en efectuarse desde que se activó este protocolo el pasado 29 de agosto.

El escenario no es nuevo para la Comunidad Autónoma. El portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, criticó ayer, al término del Consejo de Gobierno, el desarrollo del procedimiento exprés amparado en el artículo 35 de la ley de extranjería, calificándolo de "mal funcionamiento". "La obligación legal es que los menores migrantes que lleguen al Archipiélago salgan en un período máximo de 15 días, pero la realidad es que sigue sin haber salido ninguno", reprochó Cabello, quien además recordó que no es la primera vez que la tardanza del Estado en los viajes tiene consecuencias directas. El primer intento de traslado –que contemplaba la salida de un supuesto menor a Extremadura– también resultó fallido. La Fiscalía intervino al detectar una contradicción entre la documentación oficial, que atribuía al joven 17 años, y su propio testimonio, en el que aseguraba ser mayor de edad. Las pruebas médicas confirmaron que tenía 19.

Los menores asilados

"Estamos ante una vulneración de los derechos de niños y niñas. No podemos seguir en esta dinámica y mareando la perdiz. Los martes se anuncian medidas y los miércoles el Estado las incumple", denunció Cabello. En este contexto, el portavoz advirtió que esta situación no contribuye a aliviar la sobrecarga del sistema de acogida: "Así no se revierte el hacinamiento que sufre Canarias".

Las críticas del Gobierno canario también se extienden a los traslados de menores migrantes con solicitudes de asilo. Desde que el Tribunal Supremo dictó, hace seis meses, el auto que obliga al Estado a asumir la tutela de más de un millar de niños con protección internacional, "solo han sido trasladados 161 menores, mientras que otros 106 siguen en el centro Canarias 50". Una cifra que, según Alfonso Cabello, "incumple las medidas cautelares dictadas por el Supremo"y evidencia, a su juicio, el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones legales.

Es precisamente la lentitud en las derivaciones lo que ha provocado que muchos de los menores migrantes alcancen la mayoría de edad antes de ser trasladados. Una situación que el Ejecutivo regional calificó de "dejadez" por parte del Estado. En esta línea, la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, tras su misión a El Hierro entre el 26 y el 28 de mayo, emitió un informe en el que subraya la necesidad de reforzar el apoyo a las Islas, tanto en financiación como en infraestructuras, servicios públicos y presencia de Frontex. "Ahora la Comisión LIBE también nos da la razón: no se está priorizando adecuadamente la gestión migratoria. Persistimos en un discurso ambiguo y seguimos sin aprovechar plenamente la comprensión que hemos percibido por parte de la Unión Europea", concluyó Alfonso Cabello.