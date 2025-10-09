El restaurante Entremuros celebra la II edición de 'Sabores de la Memoria' en homenaje a la cocina malagueña

Vincci Selección Posada del Patio 5*, en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, presenta una nueva edición de la actividad gastronómica ‘Sabores de la Memoria’, una propuesta que nace con el objetivo de preservar y difundir el legado culinario de la ciudad a través de sus mayores. La iniciativa, que se celebrará durante el mes de octubre en las instalaciones del hotel, invita a personas aficionadas a la cocina mayores de 60 años a compartir aquellas recetas que han marcado su historia personal y familiar.

Esta edición, que espera superar la participación del año pasado, presenta algunas novedades para dar una mayor visibilidad a las personas que hay detrás de cada receta.

El proceso de inscripción de esta convocatoria estará abierto hasta el próximo 10 de octubre, periodo en el que los interesados podrán inscribirse enviando un correo electrónico a eventos.posada@vinccihoteles.com o presencialmente en la recepción del hotel.

No se valorará solo la elaboración en sí, sino también el valor sentimental, familiar o simbólico de cada propuesta. Además, se dará prioridad a las inscripciones recibidas en orden de llegada, así como a la idoneidad de las recetas propuestas.

El día 14 de octubre las cocinas del hotel se abrirán para acoger las jornadas de elaboración de los platos por parte de los participantes seleccionados, quienes contarán con el apoyo del equipo de cocina del restaurante. Cada receta irá acompañada de una historia personal que refleje el vínculo entre la tradición culinaria y la memoria afectiva de sus autores.

Un jurado formado por expertos en gastronomía, representantes del Ayuntamiento y miembros de Vincci Hoteles evaluará los platos basándose en su sabor, autenticidad y capacidad de representar la esencia culinaria de Málaga.

El acto oficial de entrega de premios se celebrará en el propio hotel el próximo 20 de octubre.

Durante el acto, se otorgarán reconocimientos en distintas categorías:

A la receta que mejor represente los Sabores de la Memoria gastronómica de Málaga.

Al plato más rico y sabroso.

A la propuesta más dulce.

Al participante más colaborador, divertido y entrañable durante el desarrollo de la actividad.

Y, como mención especial, el Premio Entremuros – Raíces de Málaga, a una receta destacada por su carácter auténtico y representativo.

La jornada incluirá un cóctel de agradecimiento para participantes e invitados, y servirá además como presentación oficial del renovado espacio Entremuros, consolidado ya como un lugar de referencia en la recuperación de la cocina local.

Como cierre de esta edición, a partir del 1 de noviembre, el restaurante incorporará a su carta un menú degustación muy especial: el 'Menú Sabores de la Memoria', que reunirá las recetas ganadoras de esta edición en dos versiones: la original y la reinterpretada por los chefs del hotel, que estarán disponibles durante toda la temporada de invierno. Una manera de celebrar el arraigo y el sabor de siempre desde una mirada contemporánea.

Con esta propuesta, Vincci Hoteles refuerza su compromiso con las experiencias locales, la conexión con la comunidad y la puesta en valor de la autenticidad de cada destino. Sabores de la Memoria es mucho más que un evento gastronómico: es un homenaje al saber popular, las raíces y la emoción que vive en cada plato.

Vincci Selección Posada del Patio 5*

Vincci Selección Posada del Patio 5* (Pasillo de Santa Isabel 7) es un establecimiento repleto de historia que ha sido testigo a lo largo de los años del paso de diversas culturas. Este alojamiento, que tiene el honor de ser el primer cinco estrellas que tuvo la ciudad, recupera la esencia multicultural de la urbe de la mano de la decorada e interiorista Alejandra Pombo, y también la importancia de los patios en la cultura árabe y medieval, para crear un pequeño oasis en su propio patio interior que aporta luz natural, verdor y frescor, y se convierte en hilo conductor del resto de estancias del hotel.

La vegetación y los materiales naturales como la madera, la rafia o el hierro están muy presentes de hecho en todo el establecimiento, también en sus 106 habitaciones. Entre sus muchos atractivos, el hotel dispone de una terraza con piscina en su azotea que permite disfrutar de las mejores vistas de la capital malagueña mientras te das un refrescante baño para combatir el calor del verano.

En su planta inferior se encuentra el único acceso directo a la antigua muralla de Málaga, el tramo más extenso, mejor conservado y el único que se puede visitar actualmente. Este alojamiento de cinco estrellas cuenta además con una zona “Essence”, con toda una serie de atenciones personalizadas a través del servicio Guest Experience, que acompaña al huésped durante toda su estancia.

Su restaurante Entremuros, es un paseo por el tiempo que recoge las recetas típicas de cada época recogida en los muros de la muralla de Málaga. Una elaboración exquisita, delicada y sofisticada. Vincci Selección Posada del Patio 5* también cuenta con su cafetería “La Posada Food&Living” con un ambiente más distendido ideal para tomar algo a cualquier hora.