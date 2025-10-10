Madrid detecta el primer contagio autóctono de la variante más grave de la viruela del mono

La Comunidad de Madrid ha detectado el primer caso de infección por viruela del mono (monkeypox) de la variante clado 1b por transmisión autóctona, según ha confirmado este viernes la Dirección General de Salud Pública.

El paciente es un varón de 49 años que se encuentra en aislamiento domiciliario y evoluciona favorablemente. La infección se ha confirmado hoy tras presentar síntomas y tomarse muestras de lesiones. El hombre ha mantenido relaciones sexuales con personas residentes en la Comunidad de Madrid, ha detallado en un comunicado la Administración regional.

Las autoridades sanitarias están investigando actualmente a los contactos del paciente. Las muestras se enviarán al Centro Nacional de Microbiología, con el que la Dirección General de Salud Pública trabaja en permanente coordinación, y el caso ha sido notificado al Ministerio de Sanidad.

La variante clado 1b de la viruela del mono fue declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) en agosto de 2024, debido a su rápida propagación y mayor gravedad, caracterizada por una tasa de mortalidad estimada en el 3,6%, superior a la de la variante anterior.

Esta variante, más contagiosa, se ha extendido desde la República Democrática del Congo y Burundi, afectando tanto a adultos, principalmente por contacto sexual, como a niños por contacto doméstico. No obstante, la OMS desactivó la emergencia de salud pública de importancia internacional por mpox el pasado 4 de septiembre.

La viruela del mono es una enfermedad poco frecuente que suele manifestarse con fiebre, mialgias, adenopatías (inflamación de ganglios) y una erupción similar a la varicela, que aparece en manos, cara y genitales. La transmisión del monkeypox se produce fundamentalmente por contacto estrecho en el contexto de las relaciones sexuales.