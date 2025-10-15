Los malagueños y el resto de ciudadanos de todo el país verán reducida su nómina en 95 euros a partir del próximo mes de enero. El motivo, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), una retención que se aplica tanto a los trabajadores en sus nóminas como a las propias empresas para fortalecer el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, más conocida como la hucha de las pensiones.

"Con el fin de preservar el equilibrio entre generaciones y fortalecer la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social a largo plazo, se establece un MEI, consistente en una cotización finalista aplicable en todos los regímenes y en todos los supuestos en los que se cotice por la contingencia de jubilación, que no será computable a efectos de prestaciones", asegura el propio Boletín General del Estado (BOE), que, de ese modo, explica que esta aportación no supondrá un aumento de las pensiones futuras del trabajador.

En cambio, esta medida busca aumentar la hucha de las pensiones para que el Estado pueda hacer frente a las jubilaciones de los 'baby boomers', nacidos entre 1958 y 1978 y que accederán a la prestación por jubilación a partir de 2032.

Reducción en la nómina de los malagueños para la hucha de las pensiones

Pero este no será el primer año en el que se ponga en marcha el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, sino que esta iniciativa entró en vigor en 2023, cuando se estableció que se aplicaría un porcentaje de la base de cotización que aumentaría cada año hasta alcanzar su cifra final de 1,2% en 2029, de los que el 1% lo aportará la empresa y el 0,2% el trabajador.

Casi 100 euros menos en la nómina en 2026: este es el motivo por el que los malagueños perderán dinero a partir del próximo año / .

De ese modo, en su primer año en marcha, en 2023, el porcentaje de la base de cotización que se tuvo que abonar para la hucha de las pensiones fue del 0,6% adicional a la base de cotización, tras lo que se elevó al 0,7% en 2024. A esto le ha seguido el 0,8% de este 2025, del que el 0,67% ha corrido a cargo del empleado y el 0,13% del trabajador.

La cuantía que se reducirá de la nómina de los malagueños

Para este próximo 2026, esta cifra será del 0,9%, lo que significará que los trabajadores tendrán que aportar a través de su nómina un 0,15% de su base de cotización, mientras que la empresa abonará el resto.

Al calcularse mediante este porcentaje, la aportación que realiza cada trabajador es diferente, lo que hace que estos 95 euros al año -94,77 euros en concreto- lo tengan que pagar los empleados que tengan una base de cotización anual de 63.180 euros o más, mientras que el resto será proporcionalmente inferior en función de su base de cotización. Como ejemplo se puede ver a los trabajadores que tengan una base media de 28.000 euros, que deberán abonar 42 euros al año.

Para hacer frente a esta cuantía, el trabajador no tendrá que hacer ningún tipo de trámite o pago, sino que se reducirá de su nómina en el apartado de contingencias comunes.