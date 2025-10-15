El 21 de octubre se celebra ‘Marbella: sostenibilidad en los puertos mediterráneos’

El próximo día 21 de octubre tendrá lugar en el Club de Mar y Terraza 1970 de Puerto Banús la jornada titulada «Marbella: sostenibilidad en los puertos deportivos del Mediterráneo», un evento que reunirá a expertos, autoridades y líderes del sector de la sostenibilidad marina en la que Puerto Banús es, junto a Saint Tropez (Francia), Porto Cervo (Italia) y Limassol Marina (Chipre) uno de los referentes.

La alcaldesa de Marbella, Marisol Yagüe, inaugurará la jornada junto a Juan Núñez, CEO de Puerto Banús. Durante la inauguración se emitirá una intervención en vídeo de S.A.S. el Príncipe Alberto II de Mónaco.

El programa de la mañana contará con la presentación de estudios sobre el entorno terrestre, un observatorio de la sostenibilidad en el entorno marino y se analizará el informe Underwater Gardens International.

La jornada tendrá dos mesas redondas de debate. La primera de ellas lleva por título ‘Experiencias, estrategias y aciones de puertos deportivos de lujo en el Mediterráneo’ en la que intervendrán los responsables de los cuatro Puertos deportivos más importantes en el entorno mediterráneo.

La segunda de las mesas abordará las ‘experiencias y acciones en colaboración con las instituciones medioambientales’ y contará con la participación de Julio Andrade, responsable de UNITAR (Naciones Unidas) en Málaga; José Antonio Víquez, delegado de Sostenibilidad y Medioambiente de la Junta de Andalucía en Málaga, y representantes de UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza), el Aula del Mar de Málaga y el Clúster Marítimo de Andalucía.

Los puertos más avanzados

Puerto Banús, Port Hercule, y Saint Tropez son los puertos más avanzados en relación con la contribución a los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en su conjunto. Destacan por su esfuerzo e información facilitada sobre estos objetivos sobre el planeta, especialmente el ODS12, por su impulso de la gestión sostenible de los residuos y el ODS14, por la adopción de medidas y proyectos para conservación directa del medio natural marino, además de por diversas iniciativas en materia de educación ambiental.

Si hablamos del Objetivo número 12, lo más importante es la gestión de residuos. La mayor parte de los puertos disponen de sistemas de recogidas de las aguas residuales de los barcos, y también están bastante extendidos los dispositivos seabin para la limpieza de las aguas de cada dársena.

Puerto Banús apuesta claramente por la reducción de consumos de materiales, especialmente plásticos, y ha incorporado una cláusula de uso de materiales sostenibles en los contratos de arrendamiento desde 2020.

ODS 14

Respecto al ODS 14, Puerto Banús destaca especialmente por su actividad en protección y regeneración de la biodiversidad. Desde 2023 viene desarrollando un proyecto de valoración del estado de la biodiversidad marina en el puerto, con el objetivo de construir una base de datos que coadyuve con la futura creación de una nueva figura de protección ‘Refugio Marino Portuario’. Que un club náutico se plantee impulsar la creación de una figura de protección en sus instalaciones, supone un contraste cualitativo muy fuerte, en relación con la imagen tradicional del público sobre este tipo de empresas.

Desde que empezó a explotar los puertos de Mónaco, incluyendo Port Hercule, en 2006, la Société d’Exploitation des Ports de Monaco ha llevado a cabo una serie de iniciativas para proteger el medio ambiente, entre las que con vinculación directa con ODS 14 se puede citar como ejemplo, la instalación de hábitats artificiales para la fauna marina (biohuts); la instalación de cinco piscinas de marea en el rompeolas para la restauración de la ecología del puerto, que imitando las estructuras rocosas naturales, han mostrado en sus primeros resultados , una cobertura del 90-100% de organismos vivos, incluidas diversas algas, así como multitud de organismos vivos (copépodos, anfípodos, isópodos, gusanos marinos, etc.), además de la aplicación DONIA, que permite a los navegantes, submarinistas, pescadores y a todos los amantes del mar intercambiar información al tiempo que contribuye a proteger los ecosistemas marinos sensibles, respetando la ley y los códigos de conducta aprobados.

Por su parte, en Saint Tropez se debe destacar la instalación de una cincuentena de viveros artificiales dedicados a la conservación de las postlarvas de peces para restaurar el servicio ecosistémico de los viveros, protegiendo de la depredación a estas postlarvas y a los jóvenes reclutas. También ha establecido un código de conducta muy concreto en referencia a la actividad dentro de los barcos en las aguas del puerto y cercana y facilita información de detalle de la normativa sobre la protección de la posidonia y del santuario de Pelagos.

En otros ODS menos vinculados con la actividad propia de un puerto deportivo, la contribución depende sobre todo de iniciativas relacionadas con el entorno económico y social más cercano. Hay que señalar una fuerte vocación para asociarse y colaborar entre redes de actores del sector.