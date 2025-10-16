¡Que no se diga que “esta casa huele a gato encerrado”!

Los perros y los gatos suelen permanecer buena parte del tiempo en casa. Cuando no están durmiendo en el sofá o en la cama, están paseando y suelen volver con restos de tierra, barro o la suciedad del suelo que ingresan al hogar. Aunque no lo hacen de forma consciente, nos encontramos pelos donde más tiempo pasan, alguna que otra baba o restos de la arena que se pega a las patitas tras usar el arenero. Esto provoca que esos espacios acumulen suciedad. A pesar de ello, nuestras mascotas son parte de la familia y sentimos un amor incondicional por ellos, por eso no debemos olvidar que, como cualquier miembro de la familia, también requieren de cuidados especiales para mantener su entorno limpio, seguro y libre de olores. Y es que a nadie le gusta, que cuando lleguen visitas, piensen que nuestra casa huele “a perro mojado” o a “gato encerrado”. Pero con buenos hábitos de limpieza y los productos apropiados, es posible disfrutar de un hogar adecuado para todos.

Un hogar limpio para todos

Una buena práctica puede ser usar fundas lavables en los sillones o en las camas, lo que permite mantener una limpieza eficaz sin tanto esfuerzo. Además, aspirar con frecuencia y ventilar los ambientes a diario ayuda a mantener el aire fresco y evitar la acumulación de suciedad. No se trata de eliminar los rastros de nuestras mascotas, sino de equilibrar la convivencia, es decir, que ellas disfruten de su espacio y nosotros de un hogar limpio y cómodo.

Pero la limpieza del hogar no es solo una cuestión estética, ya que influye directamente en la salud de toda la familia, incluyendo a nuestros peludos. En los textiles del día a día como son las mantas, la ropa de cama, las alfombras o los cojines se acumulan bacterias, suciedad y restos orgánicos que pueden generar malos olores y, en algunos casos, provocar irritaciones o alergias. Las mantas, los juguetes de tela y las camas de nuestros peludos suelen ser un foco invisible de bacterias. Por eso, es recomendable lavar estos textiles al menos una vez por semana con un detergente desinfectante que elimine las bacterias sin dañar los tejidos con una fórmula segura e hipoalergénica para los animales como el Detergente desinfectante ropa de hogares con mascotas de Sanicentro que cuenta con una fórmula hipoalergénica para cuidar a nuestras mascotas con el mismo nivel de exigencia que cuidamos a nuestra familia y a nuestro hogar.

El Detergente Ropa de Sanicentro permite mantener un hogar limpio y libre de malos olores / Sanicentro

Con doble acción anti olor, gracias a su propiedad desinfectante que elimina el 99,9 % de las bacterias que generan malos olores y con tecnología AromaGuard, que deja una fragancia agradable en los tejidos y en el hogar. Este producto funciona en frío y puede usarse tanto para la ropa blanca como para la de color en lavado a máquina o a mano.

Sanicentro Essence: el nuevo aliado

Para completar una limpieza integral, recientemente Sanicentro ha lanzado al mercado Suelos y Superficies para hogares con mascotas de Sanicentro Essence que posee un suave aroma con acción relajante, ideal para crear ambientes más armoniosos en hogares con mascotas felices.

Su fórmula Pet Friendly está pensada para proteger la salud de nuestras mascotas, manteniendo el hogar libre de malos olores sin utilizar ingredientes agresivos. Su fórmula elimina tanto la suciedad visible como la invisible a la vez que neutraliza los olores característicos de las mascotas (orina, saliva o excrementos), ofreciendo frescor real y un ambiente más saludable y armonioso gracias a la tecnología relajante que incorpora su fragancia. Su fórmula está preparada tanto para el uso en suelos como en todo tipo de superficies lavables lo que hace que sea un limpiador muy versátil.

Con esta línea de productos Pet friendly, Sanicentro ayuda a todos los que somos parte de un hogar con mascotas felices a brindarles un espacio limpio, seguro y libre de malos olores para que nadie diga que esta casa huele "a perro mojado" o a "gato encerrado".