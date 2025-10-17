CSIF exige una auditoría en toda España tras los fallos detectados en los programas de cribado de cáncer de mama

En vísperas del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, que se conmemora el 19 de octubre, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido la puesta en marcha de "una auditoría urgente" en toda España tras los fallos detectados en Andalucía y Comunidad Valenciana. "Es necesario realizar un análisis exhaustivo de la situación y poner a disposición de las comunidades autónomas recursos suficientes para asegurar que la situación no se volverá a repetir. La gravedad de lo sucedido exige una investigación sistemática, rigurosa y transparente", señala el sindicato.

"Las mujeres afectadas -y toda la población diana- tienen derecho a saber si sus programas de detección precoz funcionan correctamente, si se respetan los protocolos y si hay suficientes garantías de calidad, cobertura y seguimiento", añaden. CSIF advierte que se mantendrá vigilante ante la petición del Ministerio de Sanidad a las comunidades autónomas de aportar datos sobre sus programas.

"Lo ocurrido en Andalucía pone de relieve la necesidad de que las administraciones evalúen su trabajo con rigor, responsabilidad y compromiso con la salud pública y los derechos de la ciudadanía, teniendo en cuenta que los cribados y la detección precoz del cáncer es fundamental para salvar la vida de las mujeres", apunta el sindicato de funcionarios.

Indicadores clave

Desde CSIF, reclaman que se realice un estudio independiente de todos los programas de cribado (cáncer de mama, cérvix, colon) en cada comunidad autónoma, con evaluación de indicadores clave. Ello debe incluir los últimos cinco años para observar tendencias y posibles déficits estructurales, apuntan. Piden transparencia y que los datos de los estudios sean públicos y accesibles. También el refuerzo de plantilla y recursos humanos especializados: incrementar cuanto antes el número de radiólogos, técnicos de radiodiagnóstico, laboratorio y anatomía patológica, personal de enfermería, o coordinadores de programa.

El sindicato concluye reclamando que se impulsen protocolos comunes y unos mínimos estandarizados entre comunidades, con mecanismos de control y sanción si hay un incumplimiento, así como mejorar los programas de formación. Además, es necesario un seguimiento continuo para vigilar que los cribados lleguen a quien deben llegar, con calidad y en plazos razonables. También consideran que se deben renovar los equipos por su antigüedad.

En el caso de las mujeres afectadas, CSIF recuerda que deben "tener acceso gratuito y prioritario a todas las pruebas que se realizaron incorrectamente, con seguimiento médico preferente". El sindicato de funcionarios pide, finalmente, un programa que debe garantizar el mismo acceso en cualquier provincia del territorio nacional.

Evaluación independiente

Este mismo viernes, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha vuelto a quejarse de la inexistencia de datos. "No hay un sistema de evaluación de programas de cribados que nos pueda garantizar el buen funcionamiento para que se cubra el derecho que tienen todas las mujeres y hombres a detectarse precozmente el cáncer", señala la entidad.

Sobre los fallos en los programas de cribado de Andalucía y la Comunidad Valenciana, la AECC indica que es necesario "dar respuesta cuanto antes a las miles de mujeres que no saben si tienen cáncer". Apelan a que todas las comunidades se sumen a un proyecto de evaluación por un organismo independiente como es la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud. "Porque los datos salvan vidas. Si hubiéramos tenido esta información, posiblemente estos errores se hubieran detectado de una manera muy incipiente", indica la entidad.

La AECC volvía a poner de manifiesto recientemente que España carece de un sistema de información integrado de conocimiento en cáncer con datos homogéneos, públicos, actualizados, accesibles y comparables que permita conocer la realidad del cáncer en general y la de los programas de cribado en particular. Además, entre la falta de datos se encuentra la carencia de un protocolo de actuación común para los programas, señalaban.