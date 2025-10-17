Estas son las fechas de la nueva huelga convocada por los médicos a nivel nacional: cuatro días seguidos y en vísperas de Navidad

Los médicos han decidido convocar un nuevo paro dentro de su campaña de movilizaciones para "mostrar el rechazo unánime de la profesión al borrador de Estatuto Marco" que pretende aprobar el Ministerio de Sanidad. El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y del Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha decidido convocar, en el contexto de la "huelga indefinida actualmente en marcha", un nuevo paro al que están llamados todos los facultativos del Sistema Nacional de Salud. Tendrá lugar los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre de manera continuada.

Ambos sindicatos indican que, "tras el éxito de seguimiento de las concentraciones y manifestaciones previas", ambas organizaciones han decidido organizar, también, para el próximo 15 de noviembre, una nueva marcha en Madrid que comenzará en el Congreso de los Diputados y finalizará frente al Ministerio de Sanidad, un recorrido en el que profesionales de toda España "visibilizarán que el colectivo sigue rechazando el texto ministerial que ignora sus reivindicaciones sindicales".

Los médicos ya realizaron dos paros anteriores, el 13 de junio y el 3 de octubre. CESM y SMA señalan que han intensificado también las reuniones informativas a los profesionales en los centros de asistencia sanitaria para recomendar la renuncia a realizar toda actividad voluntaria que exceda de su jornada laboral. Según explican, se trata de la única forma de "paliar el intolerable exceso de trabajo al que se ven sometidos de manera sistemática sin que el ministerio se muestre partidario de reconocer y garantizar sus derechos laborales, como refleja el proyecto normativo que está negociando".

Solución consensuada

Estas acciones han sido acordadas por ambas organizaciones después de haber enviado una nueva carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que le reclaman una "reunión efectiva y directa" que permita avanzar en una posible solución consensuada al conflicto "ante los escasos avances que se han producido en los últimos meses y la falta de compromiso por parte de los representantes ministeriales, a quienes consideran responsables únicos de esta escalada en las movilizaciones por su negativa a elaborar un estatuto propio del médico y el facultativo y la ausencia de un marco de negociación diferenciado, siendo España uno de los únicos tres países que no disponen de ello".

Por último, el Comité de Huelga señala que mantiene su disposición para abordar las reivindicaciones del colectivo en una mesa de negociación con Sanidad, por lo que reclama, como ya hiciera tras el último encuentro del pasado 1 de octubre, la fijación de "un calendario de trabajo verificable y con propuestas reales" que evite nuevas escaladas en el conflicto actual, ya que consideran que "la gravedad del momento exige altura política y compromiso firme", puesto que la "responsabilidad y paciencia" que han mostrado los profesionales durante años "no soportará más dilaciones ni promesas vacías".

Este mismo jueves, la ministra de Sanidad, reconocía que "aún quedan muchas cosas" por negociar sobre el nuevo Estatuto Marco de los profesionales sanitarios, al tiempo que ha advertido de que al nuevo texto "no se le pueden pedir cosas que no son de su competencia". "Tenemos que ser lo suficientemente rigurosos para saber cuáles son las competencias de cada una de las áreas que ejercemos dentro de nuestro ordenamiento jurídico y pedirle a cada una de nuestras leyes que llegue hasta el límite de lo posible", señalaba durante su participación en el 'Foro Profesiones Sanitarias: La profesión médica en España'.