El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: "Hemos encontrado hasta un microondas"

"Estáis pasando a un sitio único en el mundo". David advierte a los visitantes antes de cruzar el umbral de la puerta del Centro de Reciclaje Solidario, que ciertamente resulta un lugar especial, una suerte de museo antropológico donde se pueden encontrar desde gorras del Ejército ruso a figuras africanas, desde una camiseta del Real Madrid firmada por todos los jugadores a una bandera de la US Navy, unas zapatillas Louis Vuitton a estrenar o un sónar. Objetos, artículos, juguetes o ropa que en algún momento pertenecieron a alguien que los depositó en una maleta y esta se perdió durante un viaje en avión.

Varios artículos encontrados en las maletas perdidas en aeropuertos, entre ellos una camiseta del Real Madrid firmada por los jugadores. / JOSE LUIS ROCA

"Nos llegan alrededor de 250-300 maletas perdidas a la semana", revela David, subdirector de Comunicación del Grupo Envera, la asociación de empleados de Iberia padres de personas con discapacidad que lleva 45 años siendo una fundación referente en España, creando empleo para 1.250 personas, de las cuales 950 tienen alguna discapacidad (el 50% discapacidad intelectual).

Entre una de las muchas labores que desarrollan en el impresionante centro de Colmenar Viejo (Madrid), en el que hay viviendas, polideportivo o centros terapeúticos, entre otras instalaciones, está el reciclaje de los artículos y maletas que se extravían en aviones, trenes, barcos y carreteras.

En una sala enorme, de unos 300 metros cuadrados, Marta Avileo, Elia Juárez, Estefanía Vivas y Sara Gómez se encargan de abrir las maletas, comprobar el estado de los artículos, ordenarlos en cajas según qué tipo de artículo sea y ponerle un precio para que se pueda vender en las tiendas de Envera Punto de Inclusión en el Centro Comercial Islazul (Madrid) y Carrefour Ciudad de la Imagen (Pozuelo de Alarcón). Hasta hace muy poco tenían otra en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, pero se encuentra cerrada temporalmente para una reorganización.

Según recoge la ley, una vez pasados 90 días después de que se haya perdido un equipaje en un tránsito aéreo, se enajena y pasa a ser propiedad de la aerolínea. Se estima que se extravían temporalmente, se dañan y se pierden definitivamente 60.000 maletas al mes en los aeropuertos de España, aunque la mayoría, más del 70%, son extravíos de varios días o semanas.

El almacenamiento de todos estos equipajes suponía un "coste importante" para las aerolíneas hasta que Envera asumió su gestión hace unos ocho años. No sólo de los bultos de Iberia, sino de más compañías españolas e incluso europeas.

Una trabajadora de la Fundación Envera revisa una de las maletas perdidas en un aeropuerto español. / JOSÉ LUIS ROCA

Solo a la venta lo nuevo

"Solo ponemos a la venta lo que está nuevo o en muy buen estado", cuenta David. Así, en cajas muy buen alineadas, se acumula desde ropa a relojes, desde llaves del coche -hay decenas- a juguetes de peluche. Por haber hay hasta vestidos de novia -"no sabemos si se llegaron a usar"- o trajes tradicionales de Sudamérica.

"Cada maleta es un mundo. Una vez nos encontramos un microondas; mira esto, son sartenes nuevas", dice mientras muestra varias Elia, que, junto a su compañera, no para de abrir maletas y escudriñar hasta el último recoveco. De una maleta sacan multitud de regalos y ropa nueva que irán seguramente a las tiendas. Un casco de bombero americano o una vitrocerámica son otros de los objetos que aquí llamaron la atención al encontrarlos. "De alguna manera es como viajar por todo el mundo sin salir de Madrid", aprecia David.

Entrada del Punto Inclusión Envera en Islazul, donde se vende el material encontrado en las maletas perdidas con un 70% de descuento. / JOSÉ LUIS ROCA

Tras la primera criba de los artículos, llega el momento de tasarlos. "Los que hacemos es comprobar el precio que tiene original y hacerle un descuento del 70%", afirma Marta, la encargada. "Son precios simbólicos", ratifica David, que dice que se pueden encontrar también buenas maletas casi nuevas "por 30 euros o carritos de bebé por 40".

Para los centros comerciales donde se han instalado los Puntos de Inclusión, donde trabajan también personas con discapacidad, se han convertido en "auténticos dinamizadores". "En Ciudad de la Imagen nos han contado que ha aumentado el público un 10% desde que estamos nosotros", señala David. Los clientes sabe que los miércoles es el día de la entrada del nuevo material, de las gangas, y "se montan colas" tiempo antes de la apertura matinal.

Determinados productos, como la ropa usada, por ejemplo, tienen salida vendiéndose lotes para tiendas de segunda mano, y también se cede mucho material, como ropa, medicinas, productos de aseo y cosmética, a otras ONG. Tienen acuerdos con la Escuela de Fútbol Vicente del Bosque en Senegal, por ejemplo, y con numerosos otros proyectos en África, Sudamérica o Europa.

Dos vestidos de novia entre diversos artículos encontrados en maletas perdidas en aeropuertos. / JOSÉ LUIS ROCA

Donaciones a demanda

Muchas veces trabajan a demanda, "para ayudar a quien lo necesita", cambiando de hecho el paradigma, en el que personas con discapacidad se convierten con su trabajo en dinamizadores de ayuda para otras personas. En 'salvadores'. Así, donaron a los afectados por las inundaciones de Paiporta 50.000 mascarillas que tenían almacenadas desde la pandemia.

"CEAR nos llamó para decirnos que iban a venir de Ucrania y Palestina 90 refugiados sin nada. Hicimos maletas para ellos con ropa de abrigo y cosmética. Recordamos mucho lo que nos dijo una mujer ucraniana al darle un colonia: 'Me habéis devuelto la dignidad'", relata David, que subraya que todos los productos no ya que revenden sino que donan están bien: "No donamos ropa de segunda mano que nosotros no nos pondríamos".

Para los artículos de tecnología tienen acuerdos con empresas especializadas que reciclan los componentes. "Es que aquí todo se recicla", es su máxima. Lo que nunca se han encontrado al abrir las maletas es dinero, joyas o droga, ya que estos bultos han sido previamente abiertos por temas de seguridad por las propias aerolíneas y por el servicio de Aduanas correspondiente.

Una gorra del Ejército ruso hallada en una maleta perdida en un aeropuerto español. / JOSE LUIS ROCA

En la actualidad, el proyecto da trabajo a 14 personas, ya que hay que contar a los propios transportsitas de los palés con el material. "Y eso que empezamos con cuatro. Creemos que vamos a seguir creciendo", señala David sobre un proyecto no lucrativo, ya que todo lo que se gana es para generar empleo. Una pata más de una Fundación, Envera, que solo en este apartado de reciclaje y solidaridad -tiene innumerables proyectos de todo tipo-, se ha convertido en referencia para todo un sector.