CTA cumple 20 años impulsando proyectos con acento andaluz

Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) se ha consolidado en las últimas décadas como motor clave para impulsar el talento empresarial andaluz. «Conectando empresas, universidades y centros tecnológicos, sus empresas adheridas suponen ya un 3,6% del PIB», explica el presidente de CTA, Beltrán Pérez.

El pasado 30 de septiembre, CTA celebró junto a todo el entramado empresarial andaluz, una gala conmemorativa de su 20 aniversario.

El encuentro reunió a líderes del sector, instituciones y voces influyentes a nivel andaluz, nacional y europeo, para reflexionar sobre la innovación como motor de futuro. Un hito que refuerza su papel como referente en la promoción del talento y la competitividad en Andalucía.

Una apuesta clara por la I+D+i

Desde su nacimiento como fundación privada, CTA ha impulsado más de 6.000 proyectos de I+D+i, ha movilizado inversiones millonarias y ha establecido conexiones estratégicas entre universidades, startups, empresas consolidadas y organismos públicos.

Todo ello, ha contribuido a construir una Andalucía más competitiva, más conectada con Europa y más preparada para liderar la transformación digital y sostenible que exigen los nuevos tiempos.

En pleno siglo XXI, donde la innovación marca la diferencia entre el estancamiento y el progreso, Andalucía ha tejido una red sólida de ciencia, empresa y administración que hoy da sus frutos.

Foto de familia del equipo CTA. / l.o.

Un clúster que genera empleo y confianza

CTA cumple dos décadas como catalizador de progreso empresarial andaluz y las cifras lo suscriben. En estos 20 años, CTA ha aportado una contribución al PIB de 1.756 millones de euros y más de 35.000 empleos de alta cualificación, así como una contribución fiscal de 362 millones de euros.

Con más de 185 entidades asociadas de todos los tamaños y sectores, CTA se ha convertido en mucho más que una plataforma de innovación, es un punto de encuentro para quienes quieren avanzar a partir de la I+D+i y la tecnología.

Además, CTA ha canalizado más de 210 millones de euros en ayudas a proyectos empresariales, lo que ha movilizado más de 601 millones de euros de inversión privada en I+D+i en Andalucía. Una parte importante de esta inversión ha ido a parar directamente a la ciencia.

Más de 104 millones se han subcontratado a grupos de investigación de universidades, hospitales y centros tecnológicos andaluces. Una colaboración público-privada eficaz y de impacto.

Desde la innovación al bienestar social

La historia de CTA tiene como protagonista al conocimiento como palanca de cambio. Durante 20 años, CTA ha conectado la ciencia con el tejido productivo, ha fomentado proyectos transversales y ha sembrado cultura de innovación donde antes había barreras.

Pero no se detiene ahí. CTA mira al futuro con un objetivo claro, que Andalucía sea reconocida, dentro y fuera de España, como una tierra de innovación, riqueza y bienestar. Y lo hace con hechos, no con promesas.

Innovar ya no es opcional, sino el camino a seguir hacia el progreso. Y CTA lo ha recorrido, paso a paso, durante 20 años. El resultado es un ecosistema más fuerte, más resiliente y preparado para afrontar los grandes retos de nuestra era, la digitalización, la transición ecológica, la salud, la educación y la sostenibilidad.