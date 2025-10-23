Cinco maquillajes de 'Halloween' fáciles de hacer para celebrar la noche más terrorífica de Málaga: el paso a paso para hacértelos

Con la celebración de 'Halloween' cada vez más cerca, Málaga se prepara ya para albergar un sinfín de fiestas, iniciativas y actividades que llenen de terror, y diversión, la provincia en su conjunto. Lo mismo ocurre con sus habitantes, que ya buscan los mejores disfraces y maquillajes de cara a la noche más aterradora del año.

Para facilitar esta tarea, se cuentan por decenas los tutoriales que se encuentran estos días en las redes sociales con toda clase de maquillajes sencillos, que no requieren apenas elementos ni compras, y que se pueden realizar con facilidad en apenas unos minutos.

Entre ellos se encuentra un sencillo maquillaje de heridas en la cara, que se puede realizar con un tenedor y un labial rojo. El primer paso a seguir será aplicar el labial en el tenedor, tras lo que pondremos los dientes del mismo sobre el rostro y los deslizaremos por la cara, lo que dejará unas finas líneas por el rostro.

Tras esto, será necesario coger una rocha fina y sombra oscura, y aplicarla en el lateral de estas heridas para darles profundidad, así como sombra roja a toquecitos en medio de las mismas. Finamente, será el momento de salpicar sangre falsa con un pincel por el rostro y poner 'gloss' rojizo encima de las líneas para darles más realismo.

Maquillaje de calavera para la fiesta del terror en Málaga

Para quienes prefieran un sencillo, pero aterrador, disfraz de calavera, lo que tendrán que hacer es coger un palillo y pintarlo con eyeliner para, posteriormente, pasarlo por las comisuras de la boca en dirección a la oreja. Tras esto, se volverá a poner eyeliner en el palillo y se volverá a hacer líneas, pero esta vez verticales y más cortas, atravesando las dos líneas anteriores. El siguiente paso será poner sombra negra en el centro del labio para darle profundidad al conjunto.

Además, habrá que coger cualquier tapón pequeño y circular para pintar sus bordes con eyeliner y colocarlo sobre la nariz con la finalidad de que se pinte un círculo perfecto en el mismo. Sobre este, pintaremos un triángulo pequeño y uno más grande a su lado, que se rellenarán junto al círculo con el eyeliner negro para crear una nariz de la calavera. Finalmente, será el momento de coger sombra negra y marcar la silueta del pómulo, que se difuminará con una brocha limpia para darle mayor realismo.

Y si se prefiere darle un toque más original al conjunto, se puede colocar una cinta adhesiva en mitad de la cara, maquillar una de las mitades con este aspecto cadavérico y la otra, con un maquillaje corriente.

Otro maquillaje sencillo que se puede realizar en apenas unos minutos es el de 'muñeca rota', para el que será necesario coger un pedazo de papel de plata y aplastarlo. Tras esto, habrá que volver a estirarlo, pintarlo con pintura negra y colocarlo en distintas partes del rostro, lo que dejará diversas marcas que simulan ser grietas, como las que tendría una muñeca rota. Una vez que se tenga este paso finalizado, será necesario coger eyeliner negro y repasar las líneas que se han creado en el rostro para perfeccionar el maquillaje.

Maquillaje de herida de bala para celebrar 'Halloween' en Málaga

Y para quienes prefieran maquillajes algo más profesionales y esmerados se encuentran dos posibilidades que también se pueden realizar sin apenas esfuerzo ni tiempo. Entre ellos se encuentra el que simula ser un disparo en la frente. Para ello, se puede poner en la frente un trozo de carne artificial o hacerla tú misma con harina, vaselina y base de maquillaje.

Para ello, habrá que coger un poco de vaselina y añadirle base, tras lo que habrá que remover bien y adherirle un poco de harina hasta que salga una masa con un color similar al de la piel. Tras esto, colocaremos la masa en la frente difuminando y asegurando bien los bordes, y hundiremos su centro para simular el disparo.

Además, será necesario poner corrector o base de maquillaje alrededor para difuminar la supuesta herida, tras lo que se añadirá sombra negra en el hueco que hemos hecho en la masa y sombra roja en sus bordes, así como tonos marrones a su alrededor para sombrear el borde y darle más volumen. A esto se sumará sangre artificial que salga del centro de la herida y que, incluso, se esparza por la cara para darle mayor dramatismo, a lo que se pueden añadir heridas y rasguños.

Maquillajes de todo tipo para la noche más terrorífica de Málaga

Y el último maquillaje sería el que intenta simular a una monstruosa figura sin ojos, para el que será necesario coger papel higiénico y cortar dos pedazos con forma redondeada y más grandes que el tamaño de nuestros propios ojos, que se pegarán a la cara mediante pegamento especial para estos trabajos. Tras esto, será necesario cubrirlos con base de maquillaje y agua para darle textura y simular una piel agrietada. Una vez asegurado el papel, será el momento de abrirle en el centro de cada círculo una abertura vertical para poder tener los ojos libres.

Tras esto, habrá que pintar con sombra oscura todo el ojo y la carne que se ve por esas hendiduras, a lo que se sumará sangre falsa por el rostro y todas las posibles heridas y arañazos que se desee colocar por el mismo.