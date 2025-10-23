La familia de Sandra Peña denunciará al colegio Irlandesas Loreto: "La psicóloga dejó claro que la niña sufría acoso"

La familia de Sandra Peña, la menor sevillana que falleció por suicidio el pasado 14 de octubre, denunciará al colegio concertado Irlandesas Loreto, del que era alumna. "De momento el asunto está en manos de nuestros abogados. Se va a denunciar al centro educativo, aunque no sabemos cuándo ni cómo", aclara Isaac Villar, tío de Sandra, a El Correo de Andalucía. "El informe de la psicóloga que entregamos a la escuela pone claro que la niña estaba sufriendo acoso", afirma Villar.

"Ese informe psicológico se presentó en el colegio el 2 de septiembre, y el día 3 es cuando tiene mi hermana una reunión con el centro", detalla el tío de la menor fallecida. "Ella salió muy contenta de ese encuentro, porque le aseguraron que se iban a activar dos protocolos: el de acoso y el de prácticas autolíticas. Pero después no hicieron eso con ninguno de los dos", señala Isaac Villar a este periódico.

Según detalla Villar, el centro educativo Irlandesas Loreto solo se ha puesto en contacto con la familia en una ocasión tras la muerte de Sandra: "El colegio nos mandó un correo electrónico el pasado martes por la tarde. Ahí nos dicen que habían llamado por teléfono una vez y no se lo habíamos cogido. También que ahí están para lo que necesitemos, pero nada más". "No nos emplazan a vernos ni nada de eso. Y ese ha sido el único contacto hasta hoy".

Un comunicado que llega "mal y tarde"

El centro Irlandesas Loreto lanzó este pasado miércoles un comunicado en el que ha pedido hacer "una profunda reflexión como sociedad" sobre el acoso escolar. "En nuestro colegio estamos profundamente comprometidos con la prevención, detección temprana y actuación ante cualquier circunstancia que pueda ser perjudicial para la salud mental y el bienestar de nuestro alumnado", subrayaron desde esta escuela concertada.

"Contamos con los mecanismos para hacer frente a estas situaciones, formamos a nuestro profesorado y, ante cualquier señal, se ponen en marcha las medidas necesarias", señalaron en su escrito. "Desde el mismo momento en que se conoció la noticia nos pusimos a disposición de las autoridades competentes que están investigando lo sucedido", añadieron desde Irlandesas Loreto. Un comunicado que, para el propio Isaac Villar, "llega mal y tarde".

El colegio podría perder el concierto

La Junta de Andalucía mantiene su expediente administrativo abierto al colegio Irlandesas Loreto al que pertenecía Sandra Peña. De hecho, la Inspección Educativa ha realizado nuevas visitas al centro para recabar nuevos datos que sirvan para ampliar una investigación que puede tener como consecuencia la retirada, por primera vez por este motivo, del concierto con este centro educativo de Sevilla.

La consejera de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, ha defendido en el Parlamento Andaluz la actuación que ha realizado su departamento tras conocerse que esta menor murió por suicidio tras sufrir acoso escolar y que no se habían activado los protocolos. "Hemos remitido el caso a la Fiscalía y hemos abierto un expediente administrativo que sigue abierto. Seguimos recabando información. Esta misma semana han vuelto a estar allí los inspectores", ha explicado Castillo.