Las familias del 'Pitanxo' celebran que el informe de la Ciaim confirme la negligencia del naufragio: "Hoy estamos más fuertes que nunca"

Hoy estamos más fuertes que nunca, porque nosotros sabíamos la verdad". Es la reacción de las familias de las 21 víctimas del naufragio del Villa de Pitanxo, después de conocerse las conclusiones del informe publicado hoy por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim), que "vuelve a apuntar a la responsabilidad del patrón, (Juan) Padín, y de la empresa (Pesquerías) Nores". Así lo ha remarcado la portavoz de los allegados, María José de Pazo, durante su comparecencia esta mañana ante los medios de comunicación frente a la Audiencia Provincial de Pontevedra. Rodeada de cámaras y micrófonos, ha celebrado el "trabajo exhaustivo" realizado por el organismo, dependiente del Ministerio de Transportes. Un informe que llevaban "mucho tiempo esperando" —aseguró—. Y que "es todavía más rotundo" que el borrador realizado con anterioridad para dilucidar las causas del siniestro.

"Seguimos confiando en la Justicia", han señalado los familiares en boca de su vocera, para quien este documento supone dar un nuevo "paso hacia adelante". "Somos críticos cuando no se hacen las cosas, pero también somos agradecidos cuando se hacen", añadió, confirmando su satisfacción por los resultados: "Es lo que esperábamos".

A ojos de María José de Pazo, el informe definitivo de la Ciaim "ratifica el borrador, es más rotundo de los peritos judiciales que fueron a la misión a Terranova y a su vez ratifica el testimonio del tercer superviviente, Samuel Koufie". "Habla de sobrecarga del barco, habla de datos tan espeluznantes como que hacía 20 años que no se revisaban los trajes de supervivencia, habla de que no se hizo una evacuación como debería ser", ha comentado. Y también que "amplía el espectro de responsabilidades". "Esto a mí me llena de tristeza. Independientemente de la negligencia del patrón, si por lo menos hubiese hecho algo para evacuar antes, muchos de los familiares que faltan estarían con nosotros", ha zanjado.