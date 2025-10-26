¿No sabes cómo decorar tu casa para 'Halloween' en Málaga?: cinco ideas fáciles y baratas para convertir tu hogar en la casa del terror

Falta menos de una semana para que llegue la fiesta más terrorífica del año, 'Halloween', y los malagueños ya se encuentran buscando ideas de maquillajes, disfraces y decoración sencillas que apenas requieran esfuerzo ni dinero y, a ser posible, que se puedan realizar con los artículos que cada uno tiene en casa. Una petición que, aunque parezca imposible de cumplir, es accesible en aspectos como la decoración del hogar, pues existen múltiples opciones para convertir el hogar en un lugar de pesadilla sin desembolso alguno.

Entre los posibles decorados que se pueden realizar de forma sencilla se encuentra el que simula un cadáver metido en una bolsa de basura y asegurado con cinta adhesiva, una imagen sacada de las películas de terror y misterio que se puede llevar al salón de cada vivienda únicamente con botellas de plástico vacías, una garrafa, una bolsa grande de basura de color negro y la mencionada cinta.

Para ello, será necesario colocar la garrafa en el suelo como si fuera la cabeza del difunto y el resto de botellas simulando el tronco, los brazos y piernas, tras lo que será necesario unirlas todas con cinta adhesiva para facilitar su introducción dentro de la bolsa de basura. Una vez que se encuentren dentro, solo quedará colocarle cinta adhesiva alrededor para mantener el contorno y que tenga la forma de un cuerpo humano maniatado.

Otra opción para los amantes de la decoración y el terror es la de la cabeza flotante en agua, para la que será necesario coger un frasco de cristal con tapadera y llenarlo de agua con colorante del color que se prefiera, bien sea rojo sangre, amarillo bilis o cualquiera por el que se opte. Tras esto, será necesario introducir en el mismo una fotografía que muestre una cara al completo y cuyo tamaño sea el mismo que el del frasco para que, al introducirlo, ocupe todo el espacio. Al meterlo en el frasco y cerrar la tapa, el agua del interior provocará un efecto óptico que hará creer a quien lo observa que esa imagen en realidad es una cabeza real.

Un cadáver envuelto, una de las opciones de decoración para 'Halloween' en Málaga

Otra de las posibilidades que se puede realizar sin apenas esfuerzo ni materiales es la de crear la silueta de un cuerpo con cinta blanca como suele observarse en la ficción cuando se produce el levantamiento de un cadáver. Para realizarlo, únicamente será necesario colocar una cinta adhesiva de color blanco por el suelo dándole forma de cuerpo, para lo que se recomienda aportar al supuesto difunto alguna postura rocambolesca para que simule ser un fallecimiento traumático. Además, se pueden colocar telas blancas sobre el resto de muebles de la vivienda para que parezca realmente la escena de un crimen.

Entre las ideas que se pueden realizar para celebrar este 'Halloween' se encuentra también la de crear una enorme araña utilizando únicamente globos negros y bolsas de basura. Para ello, será necesario inflar dos globos, uno de un tamaño inferior al otro, y atarlos entre sí. Tras esto, habrá que coger una bolsa de basura negra, y doblarla sobre sí misma en repetidas ocasiones hasta que quede una franja de apenas unos centímetros de ancho. Tras esto, será el momento de cortarla en diferentes pedazos y estirarlos para tener diversas franjas alargadas.

Cómo hacer una araña gigante para celebrar 'Halloween' en Málaga

Cada una de ellas se atará sobre la unión entre ambos globos para simular las patas de la araña. Finalmente, se puede colocar esta creación en cualquier pared o superficie de la vivienda y pegar sus patas con cinta adhesiva para dar la sensación de que la araña se encuentra en movimiento.

Y para acompañar esta araña se puede realizar una original tela de araña con palillos largos de madera. Para ello, se cogerán seis palillos y se pondrán uno cruzado sobre el otro hasta formar una suerte de estrella o aspa, que se pegarán entre sí con pegamento o silicona para asegurarlos. Tras esto, será necesario pintarlo de negro y enrollar un hilo grueso del mismo color sobre estos tres palillos, lo que dará la impresión de que se trata de una enorme tela de araña. Para darle mayor realismo, también se pueden hacer pequeñas arañas con este hilo grueso y colocarlas en distintas partes de la tela.