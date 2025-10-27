El director general de RTVA, Juande Mellado, reconocido con el Premio Talento 2025 de la Academia de Televisión

El director general de Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), Juande Mellado, ha sido reconocido por la Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual de España con el Premio Talento 2025, que se entregarán antes del 15 de diciembre, en Madrid.

Según ha detallado la propia RTVA en una nota, con estos premios, el jurado reconoce que el director general de Canal Sur Radio y Televisión ha desempeñado su labor profesional detrás de las cámaras "con brillantez y reconocimiento general".

Asimismo, los galardones de esta edición han recaído también en la guionista y director de Desarrollo de Bambú Producciones, Gema R. Neira; el doctor ingeniero en Telecomunicaciones y mentor en aplicaciones IA, Pere Vila; la directora de casting de Shine Iberia, Esther González; el director de producción de 7yacción, Jorge Ventosa; la representante de artistas Paloma Juanes, la directora de Antena de Atresmedia, Lola Molina; el director de fotografía, Óscar Montesinos; el regidor Fernando Castelló; la jefa de contenidos de Castilla-La Mancha Media; el fundador y presidente de CTV, Ghaleb Jaber y la productora ejecutiva de Unicorn Content, Pilar Cerisuelo.

Nombrado en febrero de 2019 como director general de la Comunicación Social de la Junta de Andalucía, en julio de ese mismo año Moreno fue elegido como director general de RTVA "sin ningún voto en contra de los partidos políticos".

Nacido en Madrid en 1970 y licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra (UNAV), ha desarrollado su trayectoria en el Diario 16 de Málaga entre 1990 y 1996 como corresponsal de Cambio 16 en Andalucía Oriental, y en 1994 fue enviado especial del Grupo 16 para cubrir la guerra de Ruanda.

Además, en 1995 fue socio fundador de la consultora Comunicación & Turismo, donde gestionó la comunicación de la Universidad de Málaga (UMA) y del Puerto de Málaga y realizó trabajos de consultoría turística a empresas del sector.

Paralelamente, Mellado también ha desarrollado su carrera en el ámbito académico como profesor de Periodismo Especializado en EADE Málaga entre 1997 y 1999, y ocupó el cargo de redactor jefe y subdirector del periódico La Opinión de Málaga desde 1999 a 2008.

Asimismo, ha ejercido como director de Comunicación de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía entre 2008 a 2010, y en febrero de ese año asumió la dirección de La Opinión de Málaga, donde "impulsó la transformación digital del periódico". Posteriormente, en mayo de 2018, se incorporó como coordinador de Comunicación y Estrategia de Marca de Turismo y Planificación Costa del Sol.