Cinco ideas fáciles de manualidades para hacer con niños en Málaga para este 'Halloween'

Faltan apenas tres días para la llegada de la noche más terrorífica del año, 'Halloween', lo que ha llevado ya a los malagueños a idear sus posibles disfraces, maquillajes y decoraciones para adentrarse en un mundo de pesadilla y diversión.

Y para que los más pequeños también puedan disfrutar no solo de esta festividad sino también de su preparación, las manualidades se han convertido en una de las mejores opciones tanto para pasar un momento de creatividad en familia, como para convertir los adornos que de ahí salgan en la mejor decoración de 'Halloween'. Y para realizar estos decorados de cara a esta fiesta, puedes probar estas cinco manualidades aptas para hacer con los más pequeños de la casa.

1. Manualidades para Halloween: Globos terroríficos

En las fiestas siempre se utilizan los globos como decoración, pero en este caso, podemos utilizarlos para divertirnos. Con un poco de pintura, conseguirás que todos ellos parezcan calaveras, murciélagos e, incluso, calabazas.

2. Manualidades para Halloween: Calabazas con mensajes

Unas simples calabazas sin forma ni aspecto pueden conseguir asustar a quienes se atrevan a mirarlas. Únicamente necesitas utilizar un pincel con tinta negra o un rotulador del mismo color para escribir en ellas mensajes que hagan pensar a tus invitados en sus peores pesadillas.

3. Manualidades para Halloween: Antifaces para disfraces

Si no te gusta disfrazarte, pero te apetece ponerte un complemento acorde para la noche de 'Halloween' sin gastarte dinero, aquí tienes la solución. Una cartulina, un lápiz, un bote de pegamento, una goma y unas tijeras son suficientes para conseguir crear unos antifaces sencillos y que todo el mundo querrá para la noche del terror.

4. Manualidades para Halloween: Velas con sombras tenebrosas

Las velas que tienes por casa y que no utilizas son ideales para esta manualidad. Podrás conseguir un entorno sombrío si apagas la luz y empleas como iluminación estas velas con caras siniestras. Solo deberás pegar por encima del recipiente de cristal que contenga la vela una tela ligera con adhesivos por encima para conseguir crear ojos y bocas.

5. Manualidades para Halloween: Complementos 'photocall'

Las redes sociales arden en Halloween con fotografías de disfraces y maquillajes tenebrosos. Para conseguir unas imágenes divertidas en familia mediante un 'photocall', puedes crear tus propios complementos. Solo necesitas cartulinas con formas y un palo largo en la que se pegarán las creaciones y que servirán para sostenerlas.