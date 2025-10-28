HALLOWEEN
Cinco ideas fáciles de manualidades para hacer con niños en Málaga para este 'Halloween'
Estas iniciativas permitirán convertir tu hogar en una verdadera casa del terror mientras los más pequeños disfrutan de realizar estos adornos ellos mismos
L.L.
Faltan apenas tres días para la llegada de la noche más terrorífica del año, 'Halloween', lo que ha llevado ya a los malagueños a idear sus posibles disfraces, maquillajes y decoraciones para adentrarse en un mundo de pesadilla y diversión.
Y para que los más pequeños también puedan disfrutar no solo de esta festividad sino también de su preparación, las manualidades se han convertido en una de las mejores opciones tanto para pasar un momento de creatividad en familia, como para convertir los adornos que de ahí salgan en la mejor decoración de 'Halloween'. Y para realizar estos decorados de cara a esta fiesta, puedes probar estas cinco manualidades aptas para hacer con los más pequeños de la casa.
1. Manualidades para Halloween: Globos terroríficos
En las fiestas siempre se utilizan los globos como decoración, pero en este caso, podemos utilizarlos para divertirnos. Con un poco de pintura, conseguirás que todos ellos parezcan calaveras, murciélagos e, incluso, calabazas.
2. Manualidades para Halloween: Calabazas con mensajes
Unas simples calabazas sin forma ni aspecto pueden conseguir asustar a quienes se atrevan a mirarlas. Únicamente necesitas utilizar un pincel con tinta negra o un rotulador del mismo color para escribir en ellas mensajes que hagan pensar a tus invitados en sus peores pesadillas.
3. Manualidades para Halloween: Antifaces para disfraces
Si no te gusta disfrazarte, pero te apetece ponerte un complemento acorde para la noche de 'Halloween' sin gastarte dinero, aquí tienes la solución. Una cartulina, un lápiz, un bote de pegamento, una goma y unas tijeras son suficientes para conseguir crear unos antifaces sencillos y que todo el mundo querrá para la noche del terror.
4. Manualidades para Halloween: Velas con sombras tenebrosas
Las velas que tienes por casa y que no utilizas son ideales para esta manualidad. Podrás conseguir un entorno sombrío si apagas la luz y empleas como iluminación estas velas con caras siniestras. Solo deberás pegar por encima del recipiente de cristal que contenga la vela una tela ligera con adhesivos por encima para conseguir crear ojos y bocas.
5. Manualidades para Halloween: Complementos 'photocall'
Las redes sociales arden en Halloween con fotografías de disfraces y maquillajes tenebrosos. Para conseguir unas imágenes divertidas en familia mediante un 'photocall', puedes crear tus propios complementos. Solo necesitas cartulinas con formas y un palo largo en la que se pegarán las creaciones y que servirán para sostenerlas.
- Este es el parque de Málaga inspirado en una fortaleza del siglo X: con un castillo gigante y un barco pirata de 12 metros
- Lázaro de Ribera: un malagueño al frente de Paraguay
- Los secretos del robo a Iker Casillas: La asistenta, su marido y una 'mala relación' con Sara Carbonero
- El Unicaja busca un pívot para suplir la baja del lesionado David Kravish
- El Palo exige mejoras en su paseo marítimo: piden peatonalización y eliminación de la carretera
- Previsión del tiempo: ¿Cuándo lloverá en Málaga?
- Nombres curiosos de calles en Málaga: del Bulto a Pocapringue
- El Estepona-Málaga CF de Copa, en directo por Andalucía TV