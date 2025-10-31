Pamplona
Quedan en libertad tras declarar los dos detenidos por los altercados en la Universidad de Navarra
Estas personas fueron detenidas por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad en los disturbios protagonizados por jóvenes contrarios al acto convocado por Vito Quiles
EFE
Las dos personas que fueron detenidas por la Policía Nacional en los altercados que tuvieron lugar en Pamplona han quedado en libertad tras declarar en el juzgado de guardia, han informado a EFE fuentes judiciales este viernes.
Estas dos personas fueron detenidas por desórdenes públicos y atentado a agente de la autoridad en los disturbios protagonizados por jóvenes contrarios al acto que había sido convocado en el campus de la Universidad de Navarra por Vito Quiles, que finalmente fue suspendido.
En estos altercados, en los que se volcaron y quemaron contenedores de basura y se lanzaron botellas y otros objetos a los agentes, resultaron heridas cinco personas.
Cuatro de los heridos son agentes de la Policía Nacional y el quinto, un periodista.
