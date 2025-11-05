IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial en Alicante
La soprano Yolanda Marín pone el broche de oro al la primera jornada del encuentro sobre la IA
La cantante, acompañada al piano por Florencio Sáez, protagoniza una actuación en la que reivindica más apoyo a la investigación sobre la ELA
Miguel Vilaplana
La primera jornada del IV Forum Europeo de Inteligencia Artificial (IA) que se celebra en Alicante ha tenido un broche de oro con la actuación protagonizada por la soprano internacional Yolanda Marín. Acompañada al piano por Florencio Sáez, ha interpretado un repertorio basado en canciones clásicas de diferentes países europeos, que ha tenido además su lado reivindicativo, al reclamarse más apoyo a la investigación sobre la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
El emotivo concierto ha tenido lugar después de una jornada intensa en la EUIPO en la que se han abordado diferentes aspectos relacionados con la IA, y se ha desarrollado ante los asistentes al foro, que a la conclusión han aprovechado para disfrutar de un coctel que ha hecho las veces de networking. Una despedida emotiva que dará paso a la segunda jornada del foro que se desarrollará este jueves en el ADDA.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fomento cortará la carretera N-340, entre Benajarafe y Torre del Mar, desde este martes 4 de noviembre
- Las letras de Pedregalejo, en el sitio incorrecto
- Recompensas de 9.000 y 11.900 euros por volver para trabajar a los pueblos de Málaga: así pueden obtenerse
- Así es el parque de Málaga con una de las lagunas artificiales más grandes de la provincia: con senderos, zonas de picnic y juegos para niños
- Las ruinas de la crisis inmobiliaria en Málaga: a subasta un gran edificio de viviendas tras casi 20 años en obras
- Adjudicadas las obras para la gran rotonda que dará acceso a las nuevas cocheras de la EMT
- La cadena de material deportivo Oteros, con 50 trabajadores en Málaga, plantea un ERE para toda la plantilla
- Málaga quiere un estadio como el San Mamés: las cinco ubicaciones, al detalle