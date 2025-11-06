Medio siglo de compromiso: Fundación MAPFRE celebra 50 años de acción social

Desde sus inicios, Fundación MAPFRE ha tenido un objetivo claro: romper el ciclo de la pobreza y promover el desarrollo integral de las personas. Este compromiso se ha materializado en más de 1.140 millones de euros invertidos en diversas iniciativas que han beneficiado a más de 179 millones de personas en 32 países. Cada acción emprendida ha sido un paso hacia un futuro más justo y equitativo. Uno de los pilares fundamentales de la fundación ha sido su enfoque en proyectos internacionales. A través de colaboraciones con más de 80 entidades sociales, se han desarrollado programas educativos en 25 países, principalmente en Latinoamérica. Estos proyectos han permitido que 140,000 menores en situación de vulnerabilidad accedan a oportunidades que les permitan tomar control de su futuro.

Aprendizajes vitales: enfoque en la prevención

La fundación ha desarrollado campañas de sensibilización que promueven hábitos saludables y la prevención de accidentes. Estas iniciativas buscan educar a la población sobre la importancia de la seguridad vial, la salud y la gestión financiera. A lo largo de los años, se han invertido más de 190 millones de euros en programas de sensibilización, alcanzando a más de 103 millones de personas.

Uno de los programas más destacados es el «Objetivo Cero», que busca erradicar las víctimas en carretera a través de la educación y la prevención. La fundación ha trabajado en la formación de adolescentes sobre la seguridad vial y el uso de sistemas de retención infantil, creando conciencia sobre la importancia de la seguridad en las vías. La promoción de la salud también ha sido un enfoque clave. Programas como «Mujeres por el Corazón» y «SOS Respira» han sido implementados para educar a la población sobre la prevención de enfermedades y la atención de emergencias. Estos esfuerzos han contribuido a mejorar la calidad de vida de muchas personas, demostrando que la educación puede ser una herramienta poderosa para el cambio.

Respuesta ante crisis humanitarias

Fundación MAPFRE ha estado presente en momentos críticos, respondiendo a 30 situaciones de emergencia en diversos países. Desde desastres naturales hasta crisis humanitarias, la fundación ha movilizado recursos y voluntarios para brindar apoyo inmediato a quienes más lo necesitan. Y para facilitar estas respuestas, se creó un Fondo de Ayuda Humanitaria que anualmente destina 150.000 euros para actuar con rapidez en situaciones de emergencia. Este fondo ha permitido que la fundación envíe ayuda a países como Haití, Ucrania y España, demostrando su compromiso con la solidaridad y la acción humanitaria.

Voluntariado: corazón de la Fundación

El voluntariado ha sido un componente esencial en la labor de Fundación MAPFRE. A través de su programa de voluntariado, se han movilizado miles de personas en 28 países, trabajando en diversas áreas como educación, salud y medio ambiente. Este compromiso no solo beneficia a los destinatarios de la ayuda, sino que también transforma a los propios voluntarios. Además, los voluntarios han jugado un papel fundamental en la implementación de proyectos y en la respuesta a crisis. Su dedicación y esfuerzo han permitido que la fundación alcance sus objetivos y continúe su misión de mejorar la vida de las personas. La experiencia de ser voluntario no solo enriquece a quienes reciben la ayuda, sino que también crea un sentido de comunidad y solidaridad entre los participantes.

Mirando hacia el futuro

A medida que Fundación MAPFRE celebra su 50º aniversario, el enfoque se dirige hacia el futuro. Con un compromiso renovado de seguir transformando vidas, la fundación se enfrenta a nuevos desafíos, como el envejecimiento de la población y la creciente desigualdad social. La fundación planea continuar su labor en áreas clave, como la inclusión laboral y la educación. Con la creación del Centro de Investigación Ageingnomics, se busca abordar las oportunidades que presenta el envejecimiento de la población, promoviendo un enfoque positivo hacia la «economía plateada».